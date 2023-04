SUSPENDERT: Dommer Fernando Hernandez – her omringet av Tigres-spillere i en kamp i mai i fjor.

Dommer satte kneet i skrittet til en spiller – utestengt i 12 kamper

Den mexicanske fotballdommeren Fernando Hernandez er ilagt en 12 kampers lang utestengelse etter at han satte kneet i skrittet på en spiller.

Det mexicanske fotballforbundet skriver i en uttalelse at det skjedde i en kamp mellom klubbene Club America og Leon i den mexicanske toppdivisjonen 2. april.

Episoden oppsto da spiller Lucas Romero aggressivt etterspurte en VAR-sjekk etter at America utlignet i kampen.

Etter kampen sa Romero at det hele bygget på en misforståelse og at dommeren ikke burde bli straffet for hendelsen.

– Dommerne er også mennesker, og noen ganger gjør de feil basert på misforståelser, sier argentineren Romero.

Romero ble selv utestengt i to kamper, og Hernandez har bedt om unnskyldning.

– Jeg vil gjerne unnskylde til fansen, offentligheten og Romero for min reaksjon, sier Hernandez.

Det var klammeri gjennom det meste av kampen som til slutt endte 2-2 mellom lagene som er nummer tre og fire på tabellen. Begge lags trenere ble bortvist av dommeren i løpet av kampen, og de er utestengt i to kamper.

