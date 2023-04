Frank Lampard leder Chelsea ut sesongen

Klubbhelten Frank Lampard (44) tar over Chelsea resten av sesongen, etter sparkingen av Graham Potter.

– Vi er glade for å ønske Frank velkommen tilbake til Stamford Bridge, sier Todd Boehly, Chelsea-eieren som har brukt store pengesummer uten suksess foreløpig, i en pressemelding.

Sist søndag fikk Potter sparken etter lørdagens 0–2-tap for Aston Villa. Tirsdag styrte Bruno Saltor Chelsea i 0–0-kampen mot Liverpool, mens Frank Lampard satt på tribunen.

Skjærtorsdag bekrefter Chelsea at Lampard vil lede blåtrøyene ut sesongen. Lørdag er det Premier League-oppgjør mot Wolverhampton, mens onsdag venter den viktige Champions League-kvartfinalen borte mot Real Madrid.

PÅ TRIBUNEN: Frank Lampard så Chelsea-Liverpool fra tribuneplass tirsdag.

Lampard fikk sparken som Everton-manager i slutten av januar. Han var Chelsea-manager med variert hell i 2019–2021. Som spiller var han derimot en av London-klubbens største legender.

– Samtidig som vi fortsetter prosessen med å finne en permanent hovedtrener, ønsker vi å gi klubben og våre fans en klar og stabil plan for resten av sesongen. Vi vil gi oss selv alle sjanser for suksess, og Frank har alle kvaliteterer som trengs for å ta oss over mållinjen, sier Boehly.

Engelske medier har skrevet at de to største favorittene til Chelsea-jobben på «fast basis», er Luis Enrique og Julian Nagelsmann.