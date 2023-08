Ousmane Dembélé kan se ut til å være på vei bort fra Barcelona.

Xavi bekrefter PSG-interesse for Dembélé: − Han har bestemt seg for å dra

Barcelona-trener Xavi Hernandez bekreftet onsdag at Ousmane Dembélé ønsker å forlate klubben til fordel for franske Paris Saint-Germain.

NTB

– Jeg skal være veldig tydelig: Han har fortalt oss at han ønsker å dra. Han har vært veldig direkte om at PSG har gitt ham et tilbud. Vi kan ikke gjøre noe, det er hans beslutning, sa Xavi ifølge nyhetsbyrået AFP.

Intervjuet kom like etter Barcelonas 1-0-seier over AC Milan i en treningskamp i Las Vegas. Der var det Ansu Fati som sto for matchvinnerscoringen. Spanjolen løp bort for å gi Dembélé en klem etter nettkjenningen.

Dembélé var ikke en del av kamptroppen onsdag, til tross for at han var en av de som traff blink for katalanerne i 3-0-seieren over Real Madrid natt til søndag norsk tid.

– Jeg syns det er trist, fordi jeg syns vi har tatt godt vare på ham her, sånn at han er glad og fornøyd og kan fortsette å utgjøre en forskjell for oss. Men han sier at han har fått et tilbud og at han har bestemt seg for å dra. Derfor spilte han ikke i dag, fortsatte Xavi.

Franskmannen kom til Barcelona fra Dortmund for nærmere halvannen milliard kroner i 2017. Han har notert seg for 40 mål og 43 målgivende pasninger på 185 kamper for klubben. Han har ett år igjen på kontrakten med Barcelona.