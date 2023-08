POPULÆR: Erling Braut Haaland blir trolig enda mer populær i Asia etter sitt siste påfunn.

Haaland intervjuet av sørkoreansk superstjerne: − Stort selv for ham

Erling Braut Haalands (23) siste sprell kommer trolig til å gjøre han enda mer populær i Asia, skal man tro redaktør Danby Choi.

Kortversjonen Erling Braut Haaland ble nylig intervjuet av Kim Ji-soo, en kjent figur innen popmusikkbandet Blackpink fra Sør-Korea.

Kim Ji-soo har nesten 75 millioner følgere på sin Instagram, mens bandet Blackpink har 57 millioner følgere. Haaland har 34,3 millioner følgere.

– Dette er stort selv for Haaland, mener Subjekt-redaktør Danby Choi. Han tror intervjuet med Ji-soo trolig vil øke Haalands popularitet i Asia, og kanskje internasjonalt, da alt som blir populært i Sør-Korea, ofte blir populært på verdensbasis. Vis mer

– Dette er stort selv for Haaland. Han er størst her hjemme, men nå blir han også «Big in Japan», som man sier. Bare i nabolandet, da.

Det sier Danby Choi, sjefredaktør i kulturavisen Subjekt, til VG. Han er født i Norge, men har sørkoreanske foreldre.

Manchester City har denne sommeren vært på treningsleir i Japan og Sør-Korea. Der har Erling Braut Haaland vært den største severdigheten. Nordmannen stilte i den anledning opp i et intervju med Kim Ji-soo, frontfiguren i k-pop-bandet Blackpink.

– Jisoo er ingen hvem som helst. Hun er en av de største internasjonale kjendisene fra Seoul, forklarer Choi.

Her poserer Haaland sammen med Kim Ji-soo:

For å sette det i kontekst: Kim Ji-soo har nesten 75 millioner følgere på Instagram, mens bandet Blackpink har 57 millioner følgere. Der har selv Haaland en del å gå på, med sine 34,3 millioner følgere.

Selve intervjuet med Haaland ble publisert onsdag på den sørkoreanske strømmetjenesten Coupang Play. Det er nærliggende å tro at det bare kommer til å gjøre Haalands stjernestatus enda større.

– Sør-Korea er en kulturnasjon med publikum langt utenfor egne landegrenser. Alt som blir stort i Sør-Korea, blir stort på verdensbasis, sier Choi

Den siste tiden har Haaland skapt mange overskrifter for det han gjør utenfor banen, det være som fotballspillet EAFCs nye posterboy, eller for sine spreke Dolce Gabbana-pysjamaser.

– Vi vet jo ikke hva slags kommersielle planer Haaland har. Men å takke ja til et så stort publikum kan nok være lurt på nesten alle måter, sier Choi.

Subjekt-redaktøren kan fortelle at fotball også er stort i Sør-Korea, med store stjerner som Tottenhams Son Heung-min og danske Midtjyllands Cho Gue-sung. Da Forbes Korea kåret de 40 mest mektige kjendisene fra Sør-Korea tidligere i år, kom Heung-Min på annenplass. Popgruppen BTS ble nummer én, mens nevnte Blackpink ble nummer tre.

Med andre ord er sørkoreanske popmusikere superstjerner.

REDAKTØR: Subjekt-redaktør Danby Choi.

– De benyttes for alt det er verdt i underholdning og reklame. De poserer for sportsklær og sminke, men også plastisk kirurgi, yoghurt og biff. Selvfølgelig er de programledere også. I Sør-Korea kan det bli rabalder av at nyhetsankere ikke er pene nok, sier Choi.

Han påpeker at k-pop ikke er særlig utbredt i Norge, men henvender seg mest mot det asiatiske markedet.

– Med satsinger som Blackpink og BTS har man målrettet gått inn for det amerikanske markedet, og man har absolutt lykkes med det. Norge har man nok ikke ansett som et stort nok marked. Det handler nok minst like mye om at det koreanske musikkmarkedet ligner mye mer på det amerikanske enn det norske, og det gjør smaken også, forklarer Choi.