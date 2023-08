Caroline Seger er usikker før søndagens VM-kamp mot USA.

Mer trøbbel for skadeplaget Sverige-kaptein: − Mye følelser

Motgangen fortsetter for svenskenes landslagskaptein Caroline Seger (38). Skadeproblemer gjør veteranen usikker før åttedelsfinalen mot USA i fotball-VM søndag.

NTB

38-åringen var med fra start i siste puljekamp mot Argentina, men en kjenning i leggen tvang henne av banen etter de første 45 minuttene. Torsdag deltok hun ikke på trening da de svenske landslagskvinnene forberedte seg til søndagens åttedelsfinale mot USA.

Etter kampen mot Argentina valgte Seger å ikke svare på spørsmål fra noen journalister.

– Det har vært mye følelser etter alt som har skjedd, både gode og vonde følelser. Når man får spille 45 minutter for første gang på en stund, er man selvsagt glad for det. Når man så begynner å kjenne ubehag, blir man påvirket, sa landslagskapteinen til pressen i Melbourne.

Seger understreker at hun ikke har smerter i leggen, men at USA-kampen likevel er i fare.

– Vi har en kjempeviktig kamp på søndag. Det her handler ikke om meg, men om laget og at vi sammen skal prestere. Jeg har gjort alt jeg kan og kommer til å fortsette med det. Jeg ønsker at vi alle fokuserer på at vi skal ta oss videre fra den kampen, avsluttet Seger.