LIONESSES: Englands kamper fra årets VM-sluttspill for kvinner risikerer å ikke bli sendt på BBC og britiske TV-skjermer.

BBC fortsatt i tøffe VM-forhandlinger: − Ser etter en rettferdig pris

Fem uker før kvinnenes fotball-VM er BBC fremdeles uten en avtale med FIFA om å sende kamper fra sluttspillet. Partene synes å stå langt fra hverandre.

I verste fall risikerer britiske TV-seere å gå glipp av Englands kamper. Fjorårets europamestere kommer til VM som en av gullfavorittene.

BBCs innholdssjef Charlotte Moore måtte tirsdag forklare situasjonen overfor kultur- og mediekomiteen i det britiske parlamentet. Der slo hun fast at rikskringkasteren jobber for å lande en avtale, men at de ikke vil la seg presse til å overbetale.

– Vi ser etter en rettferdig pris i alt vi gjør, og BBC har en historikk som tilsier at vi pleier å betale riktig sum for ting, sa Moore.

Tidlig i mai truet FIFA-president Gianni Infantino med «svarte TV-skjermer» i landene som ikke blar opp. Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) har over tid vært misfornøyd med rettighetsbudene fra de fem største fotballandene i Europa: Storbritannia, Spania, Italia, Tyskland og Frankrike.

BBCs nyeste bud på årets VM er rapportert å være på rundt 7,7 millioner pund, som tilsvarer 104 millioner kroner. Dette er 8 prosent av beløpet selskapet betalte for å sikre seg retten til å vise herresluttspillet i Qatar.

Kvinnenes verdensmesterskap spilles i Australia og New Zealand. Det varer fra 20. juli til 20. august.