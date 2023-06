Fabrizio Romano: Alexis Mac Allister enig med Liverpool

Overgangsjournalisten Fabrizio Romano melder at Alexis Mac Allister blir Liverpool-spiller.

Den 24 år gamle midtbanespilleren var en viktig del av Argentinas lag som ble verdensmestere før jul. Mac Allister har også imponert for Brighton som endte på 6. plass i Premier League.

Neste sesong kommer han til å spille for Liverpool, som ble nummer fem, skriver overgangsjournalisten Fabrizio Romano på Twitter. Han skriver at Mac Allister vil skrive en kontrakt med Liverpool til 2028 og at overgangssummen skal være rundt 60 millioner pund, som er rundt 825 millioner kroner.