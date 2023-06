KOBLES BORT: Kylian Mbappé.

Mbappé ut mot fransk avis etter Real Madrid-påstand: − Det er løgn

Kylian Mbappé (24) går hardt ut mot Le Parisien etter at den franske avisen hevdet at franskmannen ønsker en overgang til Real Madrid i sommer.

Nyhetsbyrået AFP kunne mandag melde at Mbappé hadde sendt et brev til PSG der han opplyste om at det var uaktuelt å utløse opsjonen som ville forlenget kontrakten hans ett år til, altså til sommeren 2025.

Tirsdag ettermiddag hevdet Le Parisien så at Mbappé ønsker en overgang til Real Madrid allerede denne sommeren. Det avviser Mbappé på Twitter.

– Det er løgn. De blir større for hver gang. Jeg har allerede sagt at jeg ønsker å bli værende i PSG til neste sesong. Jeg er glad der, skriver Mbappé.

Mbappe hevder samtidig at han allerede i juli i fjor ga beskjed om at han ikke ønsket å forlenge kontrakten sin. Hensikten med brevet som ble sendt mandag var kun å «bekrefte det som allerede var blitt snakket om tidligere».

Mbappes kontrakt med PSG utløper i juni neste år. Det betyr at han står fritt til å signere for en ny klubb i januar.

New York Times spekulerer i at beslutningen som nå er tatt, kan tvinge den franske klubben til å vurdere å selge spissen allerede i sommer. Alternativet er at han går gratis om ett år.

Mbappe har spilt for den franske storklubben siden 2018. Samtidig har det i flere sesonger versert rykter om at han er sterkt ønsket i Real Madrid. De fleste forventer at spanjolene må forsterke med en spiss ettersom Karim Benzema er ferdig i klubben