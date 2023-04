Lionel Messi slår inn en corner for Paris Saint-Germain i 0-1-tapet hjemme mot Lyon søndag. Allerede før avspark opplevde han at PSG-publikummet buet på ham.

Henry raser mot PSG-fansen etter pipekonsert mot Messi: − Pinlig å høre på

Den franske fotballegenden Thierry Henry freste mot PSG-supporterne etter at de buet mot Lionel Messi i 0-1-tapet hjemme mot Lyon søndag kveld.

NTB

– Det er pinlig å høre på buingen på Parc des Princes. Du kan ikke bue på en av de beste spillerne på laget med 13 mål og 13 assist i ligaen, pluss ytterligere fire mål i Champions League. Jeg vil se Lionel Messi avslutte karrieren i Barcelona for kjærligheten til fotball, sa Henry, ifølge Mundo Deportivo.

Tyske Bild skriver at PSG-fansen startet pipekonserten allerede før avspark da Messis navn ble lest opp fra startoppstillingen over høyttaleranlegget.

– Det jeg sier, er ikke nyheter. Det er et ønske. Messi må returnere til Barcelona for kjærligheten til fotball. Han dro derfra på en måte som ikke burde skjedd, sa Henry.

Thierry Henry er ikke fornøyd med PSG-fansens oppførsel.

Franskmannen og Messi spilte sammen i Barcelona mellom 2007 og 2010, hvor de blant annet vant Champions League, den spanske cupen og La Liga (to ganger) sammen.

Messi måtte forlate den katalanske storklubben i 2021. Det skyldtes at Barcelona hadde satt seg i store økonomiske problemer og ikke kunne registrere argentineren uten å overskride La Ligas lønnstak.

Dermed tok Messi turen videre til PSG, hvor han har notert seg for 29 mål og 32 assist på 67 kamper.