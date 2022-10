GULLET KOM HEM: Brann-kvinnene tok gull på første forsøk.

Brann ble seriemestere: − Det er helt sykt fortjent

(Rosenborg – Brann 1–2) Brann-kvinnene er tidenes første mester av det utskjelte sluttspillet i Toppserien.

Dermed fikk de en perfekt start under sitt nye navn. Etter seriegullet som IL Sandviken forrige sesong, ble laget en del av SK Brann – og tok gull for andre år på rad.

Det ble sikret etter 2–1-seieren borte mot Rosenborg søndag, som sementerte plassen på topp i mesterskapssluttspillet.

– Det føles helt fantastisk deilig ut og det er så helt sykt fortjent at vi vinner, sier Brann-kaptein Tuva Hansen til NRK.

– Jeg vant ikke ligaen, det var det jentene som gjorde. Jeg er bare heldig som får være med dette laget. Helt fantastisk, og veldig glad for kvinnene, sier Brann-trener Olli Harder til NRK.

– Jeg er stolt av jentene og av støtteapparatet. Ja, det er jeg som står her med mikrofonen, men det er så mange som står bak det her, fortsetter treneren fra New Zealand.

Svava Gudmundsdóttir og Therese Sessy Åsland scoret bergenserne sine mål, før spillerne kunne omfavne hverandre som seriemestere etter kampslutt.

Etter at Brann gikk seirende ut av grunnspillet tidligere i sesongen, tok de med seg et best mulig utgangspunkt inn i mesterskapssluttspillet.

Seieren i grunnspillet ga dem nemlig seks poeng fra start i mesterskapssluttspillet, mens Rosenborg startet med fire, Vålerenga med to og Stabæk med null i jakten på edelt metall.

Etter søndagens seier borte mot Rosenborg avgjorde Brann gullkampen, ble tidenes første vinner av mesterskapssluttspillet og sikret den ene av to kvalifiseringsplasser til Champions League.

– Jeg er skikkelig ekkel nå fordi jeg er så glad. Jeg klarer ikke å slutte å smile og begynner å få kramper i ansiktet. Det er så deilig, sier Brann-stopper Guro Bergsvand.

Sluttspillet, der tabellen ble delt i to etter 18. serierunder med mester- og nedrykkssluttspill, har mottatt kraftig kritikk fra flere hold.

Supporterene har tidvis uteblitt fra arenaene i protest, flere aktører har ytret seg negativt og styret i Vålerenga har vedtatt at klubben skal jobbe for å skrote hele sluttspillet – som skal spilles neste sesong også.

1 / 2 BRANN-JUBEL: Kaptein Tuva Hansen omfavner Svava Gudmundsdottir etter den forløsende 1–0-scoringen mot Rosenborg 2–0: Therese Sessy Åsland doblet Brann-ledelse mot Rosenborg. forrige neste fullskjerm BRANN-JUBEL: Kaptein Tuva Hansen omfavner Svava Gudmundsdottir etter den forløsende 1–0-scoringen mot Rosenborg

På Koteng Arena i Trondheim ble Brann-gullet sikret etter noen hektiske minutter etter pause.

Fire minutter etter pause smalt den første scoringen. Hansen mottok ballen etter et kort frispark, før hun prikket ballen på hodet til Gudmundsdóttir. Islendingen headet sikkert i det lengste hjørnet.

– Den var ikke innøvd. Jeg fikk bare beskjed av Sessy på siden av meg her om å løpe ut på siden og legge inn, ler Hansen.

– Jeg sa bare «Tuva, spring så legger du inn og så blir det mål», istemmer Sessy Åsland.

Drøye ti minutter senere doblet bergenserne. Lisa Naalsund sendte en perfekt gjennombruddspasning gjennom til Sessy Åsland, som kontrollert satte inn 2–0.

Bergsvand skapte ny spenning i kampen med sitt selvmål tre minutter senere, men Brann holdt unna og tok de tre poengene.

– Det er skuffende. Utrolig kjedelig å tape en sånn kamp der Brann blir seriemestere, sier Rosenborg-kaptein Mali Lilleås Næss.

SERIEMESTER: Spillere og støtteapparat omfavnet hverandre da gullet var sikret.

Neste helg avsluttes mesterskapssluttspillet når Brann tar imot Vålerenga, mens Rosenborg møter Stabæk.

I tillegg til seier i grunnspillet og i mesterskapssluttspillet kan Brann bli cupmester, når de møter Stabæk i cupfinalen på Ullevaal Stadion 5. november.

PS! Bergensfotballen kan juble for mer enn bare seriegull i dag. Åsane ble nemlig klare for Toppserien søndag, og fullfører trioen med lag fra Bergen på øverste nivå sammen med Brann og Arna-Bjørnar.