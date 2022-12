RESERVE: Cristiano Ronaldo kom inn og spilte snaut 20 minutter av Portugals kamp mot Sveits i VM.

Ronaldos søster: − Jeg ville at han skulle forlate landslaget

Søsteren til Cristiano Ronaldo (37) anklager kritikerne for «smålighet». Samtidig fastslår Paris Saint-Germain at det er veldig vanskelig å signere den ledige Portugal-stjernen.

Ronaldo kom inn snaut 20 minutter før slutt av tirsdagens åttedelsfinale i VM mot Sveits (6–1).

Siden har debatten går om det var riktig å benke ham av landslagssjef Fernando Santos. Nå går også søsteren Kátia Aveiro inn i den, både i sosiale medier og på portugisisk TV.

– Jeg ville virkelig at han skulle komme hjem, forlate landslaget og sitte ved siden av oss slik at vi kunne klemme ham og fortelle ham at alt er bra, minne ham om hva han oppnådde og hvor han kom fra , jeg ønsket så mye at han ikke dro dit, skriver Kátia Aveiro på sosiale medier, gjengitt av blant andre Observador.

– Hvis du visste hvor mye Ronaldo allerede har grått, sier hun i et emosjonelt intervju på nettsiden record.pt.

FAMILIEN: Ronaldo sammen med moren Dolores og søsteren Kátia da Gullballen ble delt ut i 2014.

Søsteren understreker likevel at Ronaldo aksepterer avgjørelsene til sine overordnede.

I en lang melding på sosiale medier mener hun at mange portugisere viser utakknemlighet for alt Ronaldo har gjort for landslaget.

– Selv dette (seieren 6–1) stopper ikke småligheten til en stor del av det portugisiske folk, skriver hun.

Kátia Aveiro passer likevel på å hylle de yngre spillerne som sto fram da Ronaldo ble benket.

– Nye talenter skinte. Fantastisk. Kommer vi til å vinne dette? Jeg tror det! skriver søsteren.

Hans kjæreste Georgina Rodríguez skrev på Instagram etter kampen mot Sveits at «mens de 11 spillerne sang nasjonalsangen, var alles øyne plassert på deg. Synd at de ikke fikk nyte verdens beste spiller i 90 minutter. Fansen har ikke sluttet å kreve deg og rope navnet ditt».

Ronaldo trente ikke med de andre reservene, men drev derimot restitusjonstrening sammen med de spillerne som hadde startet kampen mot Sveits, skriver blant annet Marca.

PORTUGAL-SJEF: Fernando Santos på onsdagens trening. Der var ikke Ronaldo. Han drev restitusjonstrening sammen med spillerne som hadde startet mot Sveits.

Paris Saint-Germain-sjef Nasser Al Khelaifi blir av Sky spurt om det er aktuelt å hente Ronaldo. Han svarer, gjengitt av Fabrizio Romano på Twitter:

– Signere Ronaldo? Med de tre spillerne vi har er det veldig vanskelig å tenke på Ronaldo. Jeg ønsker ham altså. Han er fremdeles en fantastisk spiller, sier PSG-sjefen - og tenker selvfølgelig på Lionel Messi, Neymar og Kylian Mbappé.

I et intervju med Manchester Uniteds egen TV-kanal blir manager Erik ten Hag spurt om Ronaldo. Men nederlenderen - for tiden på treningsleir i Spania - er ikke så veldig interessert i å snakke om portugiseren:

– Han er borte. Det er fortiden. Vi ser nå fremover.

Ronaldos erstatter Gonçalo Ramos scoret tre ganger da Sveits ble slått 6–1 tirsdag. Marokko er nå motstander i kvartfinalen lørdag.

– Ronaldo er fortsatt en veldig viktig spiller for landslaget, sa Portugal-sjef Fernando Santos etter kampen ifølge A Bola.

Ronaldo startet gruppespillskampene i VM, og har scoret ett mål.

PS: Den spanske storavisen Marca skrev at Ronaldo skulle være klar for Al Nassr i Saudi-Arabia tidligere i uken. Ifølge flere portugisiske medier avviste Ronaldo dette tirsdag.