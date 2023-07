HISTORISK: Hannah Dingley er Forest Green Rovers nye manager.

Tidenes første kvinnelige manager i engelsk herrefotball

Hannah Dingley (39) tar midlertidig over Forest Green Rovers. Hun blir med det den første kvinnelige manageren på herresiden i det engelske ligasystemet.

Den interne ansettelsen skjer etter at Duncan Ferguson forlot Forest Green Rovers etter kun seks måneder i sjefsstolen.

– Jeg er virkelig glad for å ta dette steget i min karriere, og jeg er takknemlig for muligheten jeg får til å stå i spissen for en så progressiv og fremsynt klubb, sier Dingley i en uttalelse.

Hennes første oppgave blir å lede Forest Green Rovers i onsdagens treningskamp mot Melksham Town fra en divisjon utenfor det profesjonelle ligasystemet.

Dingley har de siste årene hatt en lederrolle i klubbens ungdomsakademi. Også det gjorde hun som eneste kvinne blant de fire øverste divisjonene i engelsk herrefotball.

– Hannah var et naturlig valg. Hun har levert et fantastisk stykke arbeid for akademiet vårt, og hun kjenner klubbens verdier, sier Forest Green Rovers' styreleder Dale Vince.

Klubben rykket ned fra League One (nivå tre) sist sesong.