I HARDT VÆR: USAs landslagstrener i fotball, Gregg Berhalter, under en pressekonferanse i fornindelse med amerikanernes VM-kamp mot Iran i Qatar i november.

Granskes for vold mot kona

USAs landslags- og VM-trener i fotball, Gregg Berhalter (51), blir gransket av eget forbund for vold mot sin nåværende kone. Hendelsen skjedde for over 30 år siden.

– Under VM kontaktet en person det amerikanske fotballforbundet. Vedkommende sa at de satt på informasjon som ville få meg bort («take me down»). Det var et åpenbart forsøk på å bygge opp under noe som skjedde for lenge siden, for å bruke det til å avslutte mitt forhold til fotballforbundet, skriver Berhalter i en uttalelse gjengitt av nyhetsbyrået Ap.

Det amerikanske fotballforbundet avslørte tirsdag at det har satt Berhalter under granskning for en «konfrontasjon» i 1991. Forbundet har engasjert et advokatbyrå til å forestå granskningen. Voldshendelsen, som Berhalter har erkjent, oppsto og skjedde etter at han og hans senere og nåværende ektefelle, Rosalind, var sammen i en bar.

Det amerikanske fotballforbundet skal ha mottatt opplysningene om dette 11. desember i fjor, under pågående fotball-VM i Qatar - der Berhalter var sjeftrener for USA.

Les også Smertefull triumf: Pulisic sendte USA videre – havnet selv på sykehus DOHA (VG) (Iran – USA 0–1) På tribunen var iranerne overlegne, men på banen ofret amerikanerne alt og sikret avansement…

Kontrakten hans utløp ved årsskiftet.

– Jeg ser frem til å fortsette samtalene med fotballforbundet angående fremtiden, sier han.

Det amerikanske fotballforbundet har ikke engasjert en ny trener. Hvorvidt Berhalter vil lede landslaget i USAs neste kamper mot Serbia 25. januar og Colombia 28. januar - amerikanernes første kamper etter at Nederland forrige måned slo dem ut av VM-sluttspillet - er imidlertid høyst usikkert etter at «voldshendelsen» ble kjent.

Det amerikanske forbundets ledelse sier at de vil fatte en avgjørelse angående Berhalters trenerskjebne «en av de nærmeste dagene».

Gregg Berhalter og hans kone Rosalind skal tidligere ha vært åpne om det som skjedde mellom de to for 32 år siden.

– Høsten 1991 møtte jeg min sjelevenn. Vi hadde møttes («been dating») de siste fire månedene da en hendelse mellom oss inntraff. Den skulle komme til å forme vårt forholds fremtid. En kveld var vi ute og drakk i en lokal bar. Rosalind og jeg hadde en opphetet krangel, som fortsatt utenfor (baren). Den utartet til å bli fysisk, og jeg sparket henne i benet, forteller Gregg Berhalter i sin uttalelse nå.

Les også USA legger seg flat etter iransk flaggraseri: – Kan bare beklage USA ber om unnskyldning etter kontroversene omkring det iranske flagget under fotball-VM i Qatar.

– Det fins ingen unnskyldninger for det jeg gjorde. Jeg ba umiddelbart om unnskyldning, men Rosalind ville forståelig nok ikke ha noe med meg å gjøre. Jeg fortalte mine nærmeste om det som hadde skjedd, og det gjorde også Rosalind, skriver han videre.

Berhalter ble ansatt som landslagssjef i 2018, etter at USA ikke klarte å kvalifisere seg for det årets VM i Russland. Han har ledet det amerikanske herrelandslaget til 37 seirer (11 tap og 12 uavgjort). Han er første amerikaner som har deltatt i VM-sluttspillet som spiller og sjeftrener.