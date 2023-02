Nok en nedtur for Chelsea – Azpilicueta ut på båre

(Chelsea – Southampton 0–1) Chelsea står nå med fire kamper uten seier i Premier League. Et kvarter før slutt måtte også kaptein César Azpilicueta (33) fraktes av banen på båre etter å ha blitt sparket i ansiktet.

Se hendelsen øverst i saken.

Det var mot slutten av annenomgangen at Southampton-spiss Sékou Mara forsøkte seg på et saksespark i Chelsea-boksen, men traff hodet til Azpilicueta i stedet for ballen.

Chelsea-kapteinen falt i bakken, før både med- og motspillere strømmet bort for å hjelpe ham. Begge lags medisinske personell assisterte Azpilicueta, og etter et opphold på nesten ti minutter ble spanjolen fraktet av banen på båre iført oksygenmaske.

Kapteinen takket og applauderte til fansen idet han forlot banen.

Mara var tydelig opprørt etter uhellet. Den 20 år gamle franskmannen fikk gult kort for situasjonen.

Southampton vant til slutt 1–0 etter et frisparkmål av dødballspesialisten James Ward-Prowse. Spesielt Raheem Sterling fikk noen enorme sjanser for hjemmelaget til å utligne, men maktet ikke å få hull på byllen.