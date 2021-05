RYDDESJAU: Åge Hareide, her under kamp mot Kristiansund i fjor, har tatt kraftige tak i Rosenborg. Foto: BJØRN S. DELEBEKK / VG

Rosenborgs ekstreme oppussing: − Nødt til å gi den brutale beskjeden

TRONDHEIM (VG) Rosenborgs spillerstall har gjennomgått en totalforvandling på et drøyt år. Åge Hareide (67) erkjenner at det har krevd ubehagelige konfrontasjoner.

Han har, sammen med sportssjef Mikael Dorsin, ledet rivingen av nesten hele RBK-huset og oppbyggingen av noe helt nytt i heseblesende fart.

18 spillere ble tatt ut i kamptroppen til siste seriekamp mot Ranheim den 1. desember 2019. Kun fire av dem er i Hareides planer: André Hansen, Even Hovland, Edvard Tagseth og Emil Konradsen Ceïde.

Av de 14 andre har 13 forlatt klubben allerede, mens én (Gustav Valsvik) har fått beskjed om at han er uønsket.

I nest siste serierunde mot Viking i 2019 fikk 13 utespillere spilletid. Ingen av disse er en del av Hareides RBK.

Så gjenstår det å se hvordan det ser ut når hans nyoppussede byggverk står klart til seriestart på Valle den 9. mai.

– Det er ikke sikkert vi får det til i det hele tatt. Vi vet jo ikke det. Vi har ikke spilt et sekund ennå. Men jeg må stole på intuisjonen og erfaringen jeg har for å bygge Rosenborg sånn som jeg vil ha det, sier Hareide til VG.

Når Jonathan Augustinsson og Per Ciljan Skjelbred blir spilleklare og Markus Henriksen etter planen flyttes ned som midtstopper, kan et toppet RBK-lag bestå av hele ni spillere som ikke var i klubben i 2019.

– Det er mange nye spillere, så man vet ikke når det begynner å fungere. Det er det som er spennende med fotball. Sist jeg var her (i 2003), tok jeg over et selvspillende piano som bare skulle tunes for å gjøre det litt bedre.

– Det er like spennende å jobbe med et prosjekt som nå, der vi henter inn veldig mange nye spillere, unge spillere, spillere i sin beste alder. Jeg har hatt gleden av å se dem jobbe hardt. Jeg regner med at vi får betalt for det, sier Hareide, som var én av gjestene i VGTVs ferske Silly Season-program fra Trondheim:

– Det satt langt inne

Det har riktignok ikke bare vært glede denne vinteren. Profiler som Pål André Helland, Tore Reginiussen og Gjermund Åsen har blitt ofre for Hareides ryddesjau. Reaksjonene har vært mange både fra inn- og utsiden: «Man kan ikke bare hive folk ut døren», sa Reginiussen i et intervju med VG i januar.

– Det er tøffe prosesser å måtte si til spillere at «jeg tror du skal finne noe annet å gjøre, du blir ikke satset på, ikke av meg i hvert fall». De har kontrakt, klubben respekterer den, men du er nødt til å gi den brutale beskjeden til folk.

– Du har kanskje litt andre tanker om andre spillertyper og litt andre ting som må til for å bringe oss tilbake til toppen. Det er mange gode fotballspillere som har gått ut herfra som kunne fortsatt på kontrakt i Rosenborg, sier Hareide.

Han trekker frem Reginiussen.

– Det var et prinsipp at kontrakter som går ut, ikke blir fornyet. Tore fikk jo den beskjeden. Det satt langt inne å si til Tore at vi måtte skifte ham ut, men det handler om økonomi, at når folk sitter på veldig gode kontrakter og vi har en mulighet til å la den løpe ut, så blir det noe helt annet. Dessuten har det litt med alder, litt med fremtid å gjøre, og å bygge laget litt annerledes enn det har blitt gjort før, sier RBK-sjefen.

Slik er nye Rosenborg Åge Hareides mulige ellever for 2021-sesongen (i parentes: når de ankom klubben): André Hansen (januar 2015) Adam Andersson (januar 2021) Hólmar Örn Eyjólfsson (september 2020) Markus Henriksen (september 2020) Jonathan Augustinsson (januar 2021) Kristoffer Zachariassen (januar 2020) Per Ciljan Skjelbred (juli 2020) Vebjørn Hoff (mars 2021) Emil Konradsen Ceïde (mai 2017) Dino Islamovic (januar 2020) Stefano Vecchia (januar 2021) Vis mer

– Viktig å ha ro i eget hus

Kaptein Henriksen påpeker at klubben har vært preget av «mange dårlige prestasjoner på banen, men også mye surr rundt», og at det derfor har vært viktig å gjøre store utskiftninger for å få kulturen på rett kjøl.

Kåre Ingebrigtsens rettssak, Niklas Bendtners utenomsportslige krumspring, intern uro med kritiske røster i spillergruppen og sparkingen av Eirik Horneland er bare noen av sakene som har preget RBK-aktualiteten de siste årene.

– Det føler jeg at vi har startet en prosess med å ta fatt i. Det er viktig at du har de rette typene. Det skal være vinnerskaller når vi ønsker å være det beste laget i Norge. Det krever litt ekstra. Du må sette en viss standard. Det er litt uheldig det som har skjedd utenfor. Det har tatt mye energi både for spillerne og alle som har hjerte i Rosenborg. Nå har vi lagt alt bak oss, sier Henriksen til VG.

Hareide stemmer i – med et utsagn som kan tolkes som et stikk til Helland, en lenge skadeplaget spiller som fikk sjefen til å tordne i desember etter sitt utspill om manglende spillestil:

– Det skal være takhøyde i Rosenborg for å si ting, gjøre ting og hevde ting uansett, men det er veldig viktig å ha ro i eget hus. Alle familier trenger det. Hvis det er bråk og støy på innsiden, er det ikke sikkert at du klarer å levere så veldig godt på utsiden heller, sier Hareide og tillegger:

– Derfor er det veldig viktig å få på plass en måte å jobbe på, et fellesskap som kan ha tro på ting sammen, som kan være skadefritt mest mulig, som sørger for at vi er friske og klare til kamp, og som konkurrerer om plassene. Det er sånn jeg vil ha det. Da er det viktig å finne de spillerne som kan være med på det.

– Opplever du at det har vært råtne epler i kurven?

– Jeg tror ikke jeg skal snakke så mye om hva som egentlig var. Folk er veldig forskjellig, det skal de også være i en fotballklubb, men vi skal ha ett felles mål, og det er at laget skal vinne fotballkamper uansett hvem som spiller.