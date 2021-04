SJELDEN OPPTREDEN: Joshua King fikk spille seks minutter mot Tottenham i april. Landslagsspilleren har vært lite å se på fotballbanen i Everton-drakt. Foto: Peter Powell / PA Wire

Ancelotti røper King-trøbbel: − Han har hatt et lite problem

Everton-angriper Joshua King (29) har fått lite spilletid under Carlo Ancelotti (61). Stjernemanageren forteller at nordmannen har slitt med en ryggskade den siste tiden.

Av Herman Folvik

Publisert:

– Han har hatt et lite problem i ryggen, så han har ikke kunne trent ordentlig. Han var tilbake i dag etter to dager av, sier Ancelotti til VG på fredagens pressekonferanse før laget Everton møter Aston Villa lørdag kveld.

Joshua King ble hentet til Everton fra Bournemouth i januar og har kontrakt ut sesongen. Men King har fått svært lite spilletid. I mars og april har det totalt kun blitt 56 minutter.

– Formen hans er ganske god. Han har ikke fått spille mye på grunn av mine taktiske avgjørelser. Vi har mange ulike alternativer, sier Ancelotti og fortsetter:

– På trening er han absolutt «okey». Han er veldig seriøs og veldig profesjonell.

– Hva kan du si om mulighetene hans for å bli i Everton neste sesong?

– Vi må snakke sammen etter sesongen. Da skal vi prate om han kan bli her og få en ny kontrakt med oss, eller ikke. Vi må ta en avgjørelse etter sesongen, svarer italieneren.

Da King ble hentet inn i januar, sa Ancelotti at de hadde sett etter en spillertype som King lenge og at de også ved tidligere overgangsvinduer så på mulighetene for å sikre seg landslagsspissen.

PROFIL: Evertons Carlo Ancelotti er en av verdens mest berømte managere. Foto: JON SUPER / X01545

Ancelotti har brukt Richarlison og Dominic Calvert-Lewin som sitt foretrukne spisspar. King har fått få sjanser på topp, og heller blitt brukt på kanten de gangene han har spilt for Everton.

Ancelotti har en av de mest imponerende fotballtrener-CV-ene med bakgrunn fra Napoli, Bayern München, Real Madrid, PSG, Chelsea, Milan, Juventus og Parma. Han har vunnet Champions League tre ganger.

King var seks år i Bournemouth før overgangen til Everton i vinter. Blåtrøyene fra Merseyside kjemper for å skaffe seg en Europa-plass neste sesong.