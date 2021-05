Dette betyr et kommersielt samarbeid.

SPURS-AKTUELLE: Brendan Rodgers (t.v.) er foreløpig favoritt til å overta i Tottenham. Andre kandidater er i øverste rekke Antonio Conte og Ralf Rangnick, i midterste rekke Massimiliano Allegri og Eddie Howe. Og i nederste rekke Graham Potter og Maurizio Sarri . Foto: NTB

Thorstvedt om Tottenham-manager: − Brendan Rodgers er favoritt, men ...

TV 2-ekspert Erik Thorstvedt (58) anser Brendan Rodgers (48) som favoritt til å bli Tottenham-manager. Men er det aktuelt om han fører Leicester til Champions League?

Publisert: Nå nettopp

– Det blir veldig spennende å se hva som skjer. Heldigvis har de nå litt tid på seg. Det kan være en fordel, sier den tidligere Tottenham-målvakten.

– Brendan Rodgers er bookmakernes favoritt, men sier at han er «happy» i Leicester. Og han kan komme til å ta Leicester til Champions League, samtidig som Tottenham risikerer å falle utenfor Europa-spill.

– Hva kan likevel føre ham til Tottenham?

– Det må i så fall være at Tottenham har et større potensial i lengden. At det blir en pengemaskin når de kan fylle opp den nye stadion. I så fall vraker han noe veldig attraktivt på kort sikt for å tenke lenger fram.

les også Di Canio om Mourinho: – Den verste av de verste

Thorstvedt sier at han har hørt rykter om at Tottenham vil satse på en «lagbygger», en Pochettino-type.

– Ralf Rangnick kan være et godt navn. Han har en klar filosofi, er en mann for å bygge lag og vet mye om klubbdrift. Han kan scouting, og han kan bygge systemer, som tidligere sportssjef i Red Bull. Men jeg vet ikke om han gidder å ta en jobb i Tottenham.

– Andre som er ledig på markedet, er Maurizio Sarri og Massimiliano Allegri.

– Engelske navn du vil nevne?

– Eddie Howe er nevnt, men jeg tror ikke det blir han. En «dark horse» er Graham Potter. Om han hadde hatt en målscorer i Brighton, så kunne laget ha vært langt oppe på tabellen.

les også Leicester med formidabel sluttspurt: Liverpool-håp minker

– Hva med fungerende Spurs-manager Ryan Mason?

– Det kan jeg aldri tenke meg. Det er jo en klassiker at en som tar over midlertidig et prosjekt som er kjørt i grøfta, opplever at laget spiller bedre, men i lengden tror jeg han har for liten ballast. Jeg blir veldig overrasket om Ryan Mason får jobben.

– Antonio Conte er også nevnt. Han er flink til å få kjappe resultater, og han har tradisjon for å bli venn med ledelsen. De fleste trodde at han ville hoppe av Inter i fjor sommer etter tapet i Europa League-finalen. Og det kan være at han gjør det nå.

– Vet Tottenham hva de vil ha?

– Det var et langt sprang fra Pochettino til Mourinho. Nå tar de kanskje steget tilbake, både i spillestil og menneskebehandling. Tottenham har ingen sportsdirektør, og dermed er det styreleder Daniel Levy det havner hos. Når de velger en manager, så må de tenke over om de har spillerne som passer til hans spillestil - eller om det betyr at de må ha inn nye.

les også Thorstvedt om Mourinho-sparkingen: – Ganske merkelig

