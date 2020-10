VANT DUELLEN: Morten Thorsby hylles for sin prestasjon i duell mot Sergej Milinkovic-Savic under Sampdorias kamp mot Lazio. Foto: MARCO BERTORELLO / AFP

Thorsby lovprises etter revansj mot serbisk stjerne: − Det føltes nesten personlig

Fire små minutter var alt Morten Thorsby (24) fikk spille av skjebnekampen mot Serbia. I helgen viste han hvordan man effektivt stopper Sergej Milinkovic-Savic (25).

Lørdag fikk Thorsby et gjensyn med den serbiske midtbanespilleren, som kom inn fra benken og scoret to mål mot Norge på Ullevaal stadion for halvannen uke siden.

Thorsbys Sampdoria knuste serberens Lazio 3–0 – og prestasjonen til lysluggen fra Oslo vest trekkes av italienske medier frem som helt sentral.

SampNews24 kaller Claudio Ranieris instruks om å mannsmarkere Milinkovic-Savic med Thorsby som «vinnertrekket» bak 3–0-seieren. Nettstedet skriver at Thorsby «avlyste Lazio-sersjanten med en kvelende markering gjennom samfulle 90 minutter».

Tuttomercato gir Thorsby 7,5 av 10 på børsen, best av alle på banen, og bruker store ord til å beskrive prestasjonen: «Simpelthen gigantisk», skriver de og understreker at nordmannen kneblet sin serbiske motstander.

Calciomercato er i det poetiske hjørnet: «Det føltes nesten personlig, som om Milinkovic-Savic hadde sølt et fat råolje i Mortens favorittfjord.»

Her kan du se noen av Thorsby-involveringene som roses:

– Det var delvis personlig. Jeg fikk en ganske definert rolle der jeg spilte én mot én mot ham gjennom hele kampen. Det var taktikken vår, så vi hadde mange dueller. Jeg hadde Serbia-kampen friskt i minne, så det var sikkert en del aggresjon som skulle ut, både fordi vi ikke gikk videre, men også fordi jeg var skuffet over at jeg ikke fikk bidratt mer på landslaget. Da var det veldig godt å vise hva jeg kan i Sampdoria, sier Thorsby til VG mens han kjører inn til treningsfeltet mandag ettermiddag.

– Det så ut som at det gikk hardt ut over Milinkovic-Savic?

– Det lå nok litt i underbevisstheten min at nå skulle han i hvert fall ikke få til noe. Det var deilig for meg å vise at jeg kunne stoppe ham. Det viktigste er selvfølgelig laget, men å komme seirende ut av den kampen i kampen, det var bra, sier Thorsby, som blant annet vant fem hodedueller i løpet av kampen, inkludert denne mot Lazio-kolossen:

Foto: SIMONE ARVEDA / ANSA

I Sampdoria har Thorsby blitt en suksess som sentral midtbanespiller under Ranieri. Men på landslaget har det blitt få sjanser: I oktober startet han sin første og hittil eneste kamp, men det var som venstrekant, og han ble byttet ut etter en time. Under den siste samlingen fikk han fire minutter mot Serbia og deretter null mot både Romania og Nord-Irland.

– Jeg har ikke fått vist det jeg ønsker for Norge ennå. Det er noe jeg har veldig lyst til, og jeg er skuffet over at jeg ikke har fått til det. Men jeg spiller i en av verdens beste ligaer, utviklingen min har veldig godt av det, og med en så bra klubbsituasjon er jeg trygg på at det kommer til å løsne på landslaget. Det er et stort mål for meg, sier Thorsby.

Landslagets assistenttrener Per Joar Hansen sier følgende om Thorsby:

– Thorsby leverer varene i en tøff liga. Han er en viktig og hardtarbeidende midtbanespiller i et hardtarbeidende kollektiv. Og, han er best som sentral midtbanespiller.

