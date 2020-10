Kommentar

Den helt alminnelige ualminnelige fotballstjernen

Av Knut Espen Svegaarden

GLATTISEN? Nei da. Alexander Sørloths allsidighet har vært viktig for de store stegene han har tatt på fotballbanen de siste årene. Her fra skøytebanen. Foto: Privat

Alexander Sørloth (24) er det beste eksempelet på hvordan allsidighet i idrett kan sørge for en stor fotballkarriere.

I disse dager forbereder Sørloth seg for sin hittil viktigste av de 25 A-landskampene han har spilt. Åtte mål på 24 kamper er det blitt, før Serbia er motstander på Ullevaal torsdag. Han har stadig blitt mer verdifull for landslagssjef Lars Lagerbäck, og han har hatt en voldsom utvikling på fotballbanen de siste fem årene.

Men trolig kunne den blide trønderen, med idrettsforeldre, kommet like langt både på skøyte- og håndballbanen.

BEST: Her er Strindheim G-13-håndball-lag, som vant det som kunne vinnes. Alexander Sørloth er nummer to fra venstre, i nederste rekke. Foto: Privat

Alexander Sørloth satset på tre idretter til ut i tenårene. Da han kom med på satsingslaget til Rosenborg, som 15-åring, fikk han beskjed om at han måtte ta et valg.

Det ble fotball. Men det var ikke så enkelt. Alexander Sørloth lånte skøyter av nabogutten Marius Mo, og etter et besøk i Vikingskipet i Hamar var unge Sørloth «fanget» av skøytene. Som 12-åring var han med på en «amerikansk uttagning» i Tønsberg. Han gikk sitt beste løp under press, og Sørloth ble blant de to beste i sin årsklasse. Dermed ble han tatt ut til landskamp i skøyter på berømte Thialf i Heerenveen, Nederland.

12 år gammel gikk Alexander Sørloth på sterke 42,5 på 500 meter.

Da har du talent.

Alexander Sørloth dro med seg mye fra sine år på skøytebanen, selv om han sluttet som 13-åring, ikke minst balansen du må ha for å få opp farten på skøytebanen. Alle som har gått litt på skøyter vet hvor vrient det er å «gå svinger». Men for unge Sørloth var dette en utfordring han likte.

Han ga seg ikke før han hadde teknikken og balansen.

Det har fulgt ham resten av hans 24 år gamle liv – det å mestre, ikke gi seg, være ærgjerrig.

Men talentet var kanskje større i håndball. Både far Gøran og mor Hildegunn, tidligere håndballspillere begge, sørget litt da Alexander sluttet med håndball som 15-åring – akkurat da han var gammel nok til å spille på landslag.

HEERENVEEN: Alexander Sørloth (12) på skøyteisen på Thialf stadion i Nederland. Foto: Privat

Alexander Sørloth spilte mot Sander Sagosen (de er født samme år), nylig kåret til verdens beste håndballspiller. De som så begge spille mener at de var omtrent like gode, Alexander var på kretslagssamlinger. Konkurransen var sunn. Gode spillere løfter andre spillere – hvis de vil nok.

Men håndballen, i hvert fall den alvorlige delen av den idretten, ble lagt bort i en alder av 15 år. Alexander Sørloth var svært dedikert til håndballen, og sammen med skøyteteknikken, gjorde håndballen ham til en svært allsidig idrettsgutt.

Fotball fikk førsteprioritet, det lå der hele tiden, med en tidligere RBK- og landslagsspiller i fotball som far var veien staket opp.

Alexander Sørloth trente, allsidig, 25–30 timer i uken fra han var 6–15 år. Og plutselig begynte den, ganske, lille gutten å vokse. På halvannet år skjøt han 15 centimeter i været.

Kanskje gikk det litt utover fotballen. Sørloth måtte reise fra Rosenborg til Bodø/Glimt for å få fotballkarrieren til å skyte fart. 13 mål på 26 kamper for Glimt førte Sørloth ut i verden. Men heller ikke der var det problemfritt. 20 år gammel reiste han tilbake til skøytelandet Nederland, men tiden i Groningen var tøft. Han måtte til Danmark for å få «fart på skøytene» igjen – og med suksess i Midtjylland, havnet han plutselig i Premier League, hos Crystal Palace.

Uten sportslig suksess.

Sørloth måtte ut på en slags strafferunde – igjen.

PRIS: Trener Gry Haltvik (til høyre) som hadde en meget god innflytelse på Alexander sine fremganger på håndballbanen. Foto: Privat

Men det er her han har fått bruk for alt han lærte gjennom mestringen på skøyter og med håndball: Utvikling, aldri gi seg. Allsidigheten, som har gjort ham trygg på at han mestrer vanskelige situasjoner, både på- og utenfor banen.

Og derfor er han nå i en av Tysklands beste klubber og en viktig mann for landslagssjef Lars Lagerbäck.

Alexander Sørloths historie, hans vei til toppen, er etter min mening svært interessant, fordi han har valgt en helt annen variant enn de fleste. Det er fortsatt mange som mener at det – nesten – er skadelig å drive med andre idretter, at du må ha full fokus på fotball fra du er fem år om du skal nå toppen.

Alexander Sørloth er beviset på at det finnes flere veier, både til Premier League og Bundesliga – og Ullevaal stadion.

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Publisert: 06.10.20 kl. 17:26