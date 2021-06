Kommentar

De vil alltid være danske helter

Av Trond Johannessen

SLO RING OM KAMERATEN: De danske fotballspillerne fortviler mens deres lagkamerat Christian Eriksen får behandling i bakgrunnen. Foto: FRIEDEMANN VOGEL / POOL

KØBENHAVN (VG) (Danmark – Finland 0–1) Denne kvelden vil Danmark aldri glemme.

At Joel Pohjanpalo sørget for en gigantisk finsk EM-sensasjon vil være en parentes.

At Pierre-Emile Højbjerg misbrukte et billig idømt straffespark og at de danske storfavorittene skuffet stort og tapte er selvsagt irriterende, men spillerne vant likevel. De vant fotballverdens respekt og hjerter. Medmenneskene seiret.

Det gjorde også det finske publikumet, både før og særlig etter at den befriende speakerbeskjeden kom: «Mine damer og herrer, Christian Eriksen er på sykehuset, tilstanden er stabil.»

Den ene finske tribunedelen satte i gang med å rope «CHRISTIAN», mens den ved siden av svarte med «ERIKSEN» – og sistnevnte fikk etter hvert med seg de danske supporterne og hele stadion ble med. Dramaet som utspilte seg foran øynene deres hadde endt godt og de to folkene var samlet i fortvilelse og lettelse, og det var rett og slett vakkert og rørende og danskene avsluttet med å gi finnene en stor og takknemlig applaus.

Dette skulle bli en festdag av de sjeldne i dansk idrettshistorie. København smilte, Nyhavn yret og utenfor stadion var det ingen som brydde seg om skiltene med «Godt EM, god avstand».

Kanskje har aldri «Der er et yndigt land» blitt fremført vakrere, man kunne formelig høre folkets frihetsfølelse over å få komme tilbake på stadion, kombinert med at dette er det største idrettsarrangementet som har vært arrangert på dansk jord, som de attpåtil måtte vente et år ekstra på.

Endelig!

Det var ikke engang halvfullt, med det føltes stappfullt.

Publikum jaget frem de danske favorittene, anført av lettbeinte Christian Eriksen. Finland sto imot, det var ikke lenge til pause og hjemmelaget trykket hardt på. På venstresiden tok venstreback Joakim Mæhle et kjapt innkast til Christian Eriksen og i det neste øyeblikket var fotballverden endret.

STERKT PREGET: Thomas Delaney var tidlig ute med å slå alarm og varsle legene om det som hadde skjedd. Her er han og midtstopper Andreas Christensen. Foto: FRIEDEMANN VOGEL / AFP

I løpet av noen tideler ble festen et mareritt av de helt sjeldne. Jeg kan ikke komme på at noe lignende har skjedd i mesterskapssammenheng, det er fortsatt vanskelig å ta det innover seg.

Banens største stjerne falt om, det så uforståelig og ekkelt ut. Mæhle så lett forvirret ut, men måten Eriksen ramlet på gjorde at alle forsto alvoret. Lagkameratene stormet til, kaptein Simon Kjær var lynkjapt fremme hos Eriksen og Thomas Delaney tok grep da medspillerne organiserte en menneskelig mur for å skjerme kompisen.

Med tårer i øynene sto de og beskyttet Christian Eriksen, men den intense medisinske aktiviteten bak spillerborgen var ikke til å ta feil av. Dette handlet om å redde et liv.

Andre bilder viser keeper Kasper Schmeichel som trøster Eriksens livredde samboer. Scenenen var uvirkelige, men måten de danske spillerne resolutt opptrådte, vil ingen som var i Parken 12. juni 2021 glemme. De vil for alltid stå igjen som danske helter.

I PARKEN: Trond Johannessen.

Det ble stille. Helt stille. Lenge. De finske spillerne gikk i garderoben etter en prat mellom trenere og dommere, mens tobarnsfaren Eriksen fortsatt var under behandling på motsatt side, beskyttet av sine. Da han til slutt ble trillet ut på båre var han fortsatt omkranset av medspillerne, samt at et finsk flagg, hele veien inn i spillertunnelen.

Ingen i Parken visste hvordan det skulle ende, og den neste halvtimen var det mest rar summing der inne, ispedd noen spredte «Eriksen»-rop og respektfull venting på informasjon.

Da det kom melding om at lagene ønsket å fullføre kampen, ble det jubel. Det kan ikke ha vært en lett beslutning for de danske spillerne, rett etter at de hadde sett en lagkamerat kjempe for livet, men de skal ha snakket med Christian Eriksen før de bestemte seg for å fortsette.

De tuslet tilbake til applaus fra hele stadion. Det så ikke helt ut som de var klare for dette, men de ville garantert vinne for sin venn, og de hadde på mange måter fortjent det. De greide det ikke, og det er på mange måter forståelig. Finnene benyttet muligheten og minnet om islandske helter der de sto på rekke og feiret foran sine egne, og det gikk i hvert fall en halvtime før de var ferdigsunget bak målet der Pohjanpalo nikket inn det historiske målet, det første finske i et mesterskap.

Plutselig er forutsetningene helt annerledes i denne gruppen. Ingen trodde Danmark var i trøbbel. Nå venter «verdensener» Belgia i neste kamp. Semifinalen det ble fantasert om virker langt unna nå.

Men det betyr ganske lite, tross alt.

Denne kvelden endte godt for Danmark.

Tross alt.