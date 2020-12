MUSKELSKADET: Erling Braut Haaland sliter med en muskelskade. Her etter å ha bommet en stor sjanse mot Köln forrige helg. Foto: LEON KUEGELER / REUTERS

Skadet Erling Braut Haaland ferdig for året

Erling Braut Haaland (20) har spilt sin siste kamp i 2020, sier nordmannens trener.

Oppdatert nå nettopp

Borussia Dortmund har bekreftet at nordmannen mister onsdagens kamp mot Lazio på grunn av en muskelskade.

– Haaland kan ikke spille før januar, sier nordmannens trener Lucien Favre til tyske Sky.

Ifølge ESPN dreier det seg om en hamstringskade som medfører at Haaland ikke vil være tilbake før etter den tyske vinterpausen.

Allerede før lørdagens kamp mot FC Köln sa Dortmund-trener Lucien Favre at han så snart som mulig ønsket å gi Haaland en pause på grunn av den tøffe kampbelastningen.

Bild skriver at nordmannen klaget over en muskelskade i den siste treningsøkten før oppgjøret mot Lazio. Thorgan Hazard kommer inn for 20-åringen fra Jæren, som så langt denne sesongen har scoret hele 17 av Dortmunds totalt 37 mål.

Pappa Alfie Haaland og Borussia Dortmunds pressesjef Sascha Fligge har ikke besvart VGs henvendelser.

Haaland er toppscorer i denne sesongens Champions League-turnering med seks mål. Siden han møtte opp etter landlagspausen i november har han vært i kanonform. Han scoret fire mål mot Hertha Berlin og to mot Club Brugge før han – en sjelden gang – gikk målløs av banen i helgen.

Nå kan han miste flere kamper i det hektiske førjulsprogrammet til Dortmund.

Eintracht Frankfurt (borte) venter til helgen, før det blir bortekamp mot Zenit i St. Petersburg i Champions League. Deretter ligakamper mot Stuttgart (h), Bremen (b) og Union Berlin (b). Siste kamp før nyttår blir bortekampen mot Eintracht Braunschweig i cupens andre runde, den 22. desember.

Første kamp etter vinterpausen er mot Mainz den 16. januar.

Saken oppdateres!

Publisert: 02.12.20 kl. 20:22 Oppdatert: 02.12.20 kl. 20:45

Mer om Erling Braut Haaland