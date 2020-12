Foto: MARCOS BRINDICCI / X90087

Den tidligere lagkameraten råder Messi til å velge Manchester City

Pablo Zabaleta (35) mener at Manchester City er det beste valget for Lionel Messi (33) om han velger å forlate Barcelona.

Publisert: Nå nettopp

Her er tirsdagens oddstips!

Messi ønsket å gå fra Barca allerede sist sommer, men måtte bli i klubben ut kontrakten, som har sluttdato til sommeren.

Onsdag er det Vikinglotto! Nå kan du vinne hele 307 millioner kroner!

– Jeg fortalte klubben, og spesielt presidenten, at jeg ønsket å dra. Det har de visst siden starten av forrige sesong. Men jeg blir her fordi jeg ikke vil i en rettslig krig, sa Messi til goal.com den gang.

les også Gigantoppgjør i Champions League: Barcelona møter PSG

Lionel Messi har ikke vist seg fra sin beste side for Barcelona denne sesongen, og ryktene går om at han ønsker å gå. I så fall har tidligere Manchester City-spiller og lagkamerat med Messi på Argentinas landslag, Pablo Zabaleta, et klart råd:

– Manchester City er det beste stedet for Messi. Det er trist å se ham i dagens situasjon. Jeg trodde aldri at han ville fullføre det siste året av kontrakten med Barcelona, sier Zabaleta, ifølge Daily Mail.

– Laget spiller ikke bra, og det virker som om de ikke liker fotballen de spiller. Vi får se hva som skjer med Messi mot slutten av sesongen.

les også Barcelona-krisen fortsetter: Verste sesongstart på 33 år etter mageplask

Emili Rousaud, kandidat til å bli president i fotballklubben, sa tidligere denne uken at Messi må ta et kraftig lønnskutt om det skal være aktuelt å bli værende i FC Barcelona.

Eurojackpot: Nå er potten oppe i 452 millioner norske kroner! Spill her!

Messi har scoret åtte ganger på 15 kamper denne sesongen. Bare tre av dem har kommet etter åpent spill.

VG-tips: Arsenal - Man.City

Ligacupkvartfinale, og her skal avansementet avgjøres i kveld. Det er nesten på dagen ett år siden Mikel Arteta forlot assistentrollen sin i Manchester City til fordel for sjefsjobben i Arsenal. Det har brakt både FA-cup-triumf og seier i den mindre prestisjefylte Community Shield.

Men høstsesongen har vært tung, og lørdag ble The Gunners påført sitt syvende tap på ti siste ligakamper. Nå er det bare fire poengs pusterom til nedrykksstreken.

Man.City har i motsetning til en rekke andre toppklubber tatt ligacupen på alvor, og jakter på sitt fjerde strake trofé. Det er langt frem til den tid. Men gjestene er i det minste ubeseiret på åtte siste matcher i alle turneringer (5-3-0).

Spillemessig halter det noe fra tid til annen, men motivasjonen bør være der. Ikke minst for å revansjere 0-2-tapet for Arsenal i FA-cupsemifinalen på Wembley i juli.

Borteoddsen er 1,57, spillestopp er kl. 20.55 og V4 viser kampen.