Solbakkens advarsel til Haaland: − Han må bite i det sure eplet

HAMAR (VG) Ståle Solbakken (52) vil ikke love Erling Braut Haaland (20) noen luksusrolle på det norske landslaget.

– Hans spill nå taler jo for seg selv, innleder Norges nye landslagssjef om superspissen som i 2020 har scoret 33 mål og levert seks assists på 32 kamper for Borussia Dortmund, i tillegg til seks mål og én assist på fem kamper for Norge.

– Det handler om at han får brukt alt det han har av spisskompetanse, som er veldig mye, i de aller, aller fleste kampene. Men så kan det være en kamp eller to der han må bite i det sure eplet og gjøre andre ting enn det han er aller best til hele tiden. Sånn er livet, sier Solbakken til VG utenfor huset sitt på Hamar.

– Men det er klart at hans nese for mål og hvordan han hele tiden er en trussel med sine løp, dypdeløp og bevegelser i feltet, må jeg klare å gjøre det beste ut av, tillegger mannen som onsdag kom til enighet med Norges Fotballforbund om en fireårskontrakt.

Han tar over en tropp som ikke bare inneholder den nåværende toppscoreren i Champions League, men også en offensiv midtbanespiller som har startet de to siste Champions League-kampene for Real Madrid.

– Hvordan skal du få det beste ut av Martin Ødegaard på landslaget?

– Det gleder jeg meg til. Jeg gleder meg til å jobbe med Martin og se. Han er en spiller som kan ta del i mange forskjellige roller. Så må vi finne den rollen som er best for ham, men også for laget som en helhet. Men så er det vanskelig å gå noe nærmere inn på det før jeg har satt meg 100 prosent inn i lagets plusser og minuser, sier Solbakken.

En annen nøkkelavgjørelse for Solbakken blir å avgjøre hvem som blir Norges landslagskaptein under hans ledelse. De siste årene har Stefan Johansen bekledd rollen, men den nye sjefen vil ikke garantere at det fortsetter slik.

– Jeg har ikke gjort meg noen tanker om jeg skal ha meg ny kaptein, eller hvem som skal være kaptein. Jeg vet at Stefan Johansen har vært kaptein i lang, lang tid og gjort en veldig, veldig god jobb, og så tar jeg det derfra. Jeg har ikke gått i dybden på det ennå. Det er noen få timer siden jeg sa ja til denne jobben her, så alt er ikke klart, sier Solbakken.

