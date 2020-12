GAMMEL, MEN GOD: Supersvensken holder fortsatt koken i Serie A. Foto: Salvatore Laporta / IPA / IPA Milestone

Zlatan: − Jeg hadde bestemt meg for å legge opp i sommer

Zlatan Ibrahimovic (39) gjør alderen til skamme, herjer i AC Milan-drakten og er toppscorer i Serie A. Men egentlig hadde han bestemt seg for at det var slutt sist sommer.

– Allerede i Manchester United tenkte jeg på å legge opp. Jeg var 35–36 år gammel, avslører svensken i et intervju med sin tidligere lagkamerat Massimo Ambrosini på Sky Sport Italia.

Men etter at Ibrahimovic hadde klart å trene seg opp etter den karrieretruende kneskaden han pådro seg i 2017, har han samtidig hatt et ønske om å holde på så lenge det er mulig.

Ibrahimovic kom til AC Milan ved nyttår 2020 og har blomstret i den italienske motehovedstaden.

Men kontrakten var egentlig bare på et halvt år, med opsjon på ett år til. Ibrahimovic forteller at AC Milan-sjef Stefano Pioli tok kontakt og spurte hva det ble til i sommer.

– Jeg svarte at «nei, jeg kommer ikke til å fortsette. Nok. Familien min er også viktig, jeg er her alene, det er et offer. Seks måneder er greit, men jeg vil ikke bli ett år til».

– Piolo svarte at «okay, jeg respekterer det», forteller Zlatan Ibrahimovic i intervjuet.

De snakket sammen igjen dagen etter. Zlatan sto fortsatt på sitt.

– «Glem kontrakten, i min alder er ikke det viktig», sa jeg.

Men så innrømmer det svenske fenomenet at ting endret seg:

– Jeg ville ikke angre. Jeg ringte Milan og bestemte meg for å fortsette. Men først bestemte jeg meg altså for at det «nei, nå er det slutt».

– Uten fotballen - hvem er jeg. Når du ikke gjør det du har drevet med i 25 år, så er det ikke lett. Er jeg klar (til å gi meg)? Nei, jeg føler at jeg er for god til det.

Zlatan Ibrahimovic topper scoringslisten i Serie A med ti mål. Han har også én målgivende. 39-åringen har utrolige ett mål per 53 minutter spilt. Det er til og med bedre enn Erling Braut Haalands utrolige statistikk i Bundesliga: ett mål per 65 minutter spilt. Begge står med ti ligamål så langt.

AC Milan topper nå Serie A. De siste fem sesongene har de endt mellom 5 og 7 på tabellen. Det er nå ti sesonger siden Milano-klubben fikk Scudettoen, tegnet på det italienske seriemesterskapet.

Publisert: 06.12.20 kl. 17:06

