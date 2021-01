SCORET: Trent Alexander-Arnold scoret Liverpools andre mål mot Tottenham. Foto: David Klein / Sportimage/PA Images /NTB

Trent Alexander-Arnold: − Tilbakeslag etter tilbakeslag

Til tross for at måltørken i Premier League endelig er over og Liverpool fikk med seg tre poeng fra bortekampen mot Tottenham, måtte de røde igjen se en midtstopper forlate banen med skade.

Etter rundt 480 minutter uten scoring i serien og fem kamper uten seier kunne endelig Liverpool-spillerne slippe jubelen løs da Sadio Mané sendte Liverpool i føringen på overtid i første omgang mot Tottenham torsdag kveld.

Men omtrent samtidig fikk de en ny kalddusj. Like etter scoringen blåste Martin Atkinson av for pause, og sendte lagene i garderobene. Da lagene kom tilbake var ikke Liverpool-midtstopper Joel Matip å se.

Han hadde pådratt seg en skade i ankelen, og gjør Liverpools utfordringer på stopperplass enda større.

Fra før av er stopperkjempen Virgil van Dijk ute med en langtidsskade, og sesongen kan være over. Det samme kan den være for hans vanlige stoppermakker Joe Gomez.

Fabinho som har vikariert på stopperplass har pådratt seg en muskelskade, og nå er altså skadeplagede Joel Matip ute igjen.

– Vi har hatt tilbakeslag etter tilbakeslag, spesielt på midtstopperplass. Joel gjorde en fantastisk jobb i første omgang, og Nathaniel Phillips kom inn i andre omgang og gjorde en utrolig jobb han også, sier Trent Alexander-Arnold til SkySports etter kampen.

Nå øker presset på Liverpool-manager Jürgen Klopp for å kjøpe en ny forsvarsspiller før overgangsvinduet stenger 2. februar ved midnatt (kl. 23 engelsk tid 1. februar)

– Om du har en midtstopper til en rimelig pris og med de kvalitetene vi ønsker, send meg en melding og vi vil gå for det. Det handler ikke om det, vi kan ikke bare hente inn en spiller, det hjelper ikke. Vi må gjøre det rette valget, sier Liverpool-sjefen i et intervju med SkySports.

På pressekonferansen etter kampen fortsatte han:

– Jeg har tenkt på alt. Vi jobber hele tiden, vi tenker hele tiden. Jeg er ikke kresen eller noe, men vi må finne den rette spilleren. Vi har fortsatt spillere, ikke så mange, det er virkelig utrolig hva som har skjedd i forsvarsrekken.

Han påpeker at de fortsatt har alternativer: Nathaniel Phillips, Rhys Williams og midtbanespiller Jordan Henderson.

– Men ja, situasjonen er utrolig merkelig. Det er sånn det er, vi må bare gjøre det beste ut av det. Vi får se hva vi gjør, men dette hjalp ikke. Det ser ut til å være alvorlig med Joel, for å være ærlig.

Sesongens tette kampprogram fortsetter Liverpool som de neste tre ukene spiller syv kamper - fem seriekamper, FA-cup og Champions League.