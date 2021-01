TYNNERE TROPP: Moelvens kvinnelag har mistet mange spillere det siste året. Nå er spørsmålet om de har nok til å stille 9er- eller 7er-lag. Foto: PRIVAT

Stort frafall i breddefotballen i Indre Østland: − Motivasjonen ryker for mange

Det er krise for breddefotballen i Indre Østland etter nesten ett år med restriksjoner. En rekke herre- og kvinnelag har blitt borte etter frafall blant spillere.

Publisert: Nå nettopp

– Det er umulig å forutsi hvor mange vi er når man kan starte opp. Vi har ikke trent siden mars, sier André Røed Kristiansen.

Han er sportslig leder i herrelaget Nybygda, et av lagene som ikke har meldt seg på seriespillet enda.

I fjor var det påmeldt 62 herrelag i 6. divisjon i Indre Østland. Per 21. januar var det 42 påmeldte lag. For ti dager siden hadde kun 35 lag meldt seg på. For 4. divisjon kvinner er det 16 påmeldte lag, ni færre enn sist år.

Kretsen har nå utvidet fristen for å melde seg på.

Moelvens kvinnelag var påmeldt 11er-serien i fjor, men nå er spørsmålet om de er nok til å stille 9er-lag, eller om det blir 7er-lag.

– Vi har gått fra å være 14-16 på trening, og noen ganger opptil 20, til å maks være syv personer. Folk mister interessen litt, sier Gina Aasen, lagleder for Moelven.

les også Vaksinering stopper breddeidrett: – Kan bli helt katastrofalt

Satsning i vasken

Breddefotballen kom aldri i gang sist sesong, og spillere over 20 år har måtte trene med minst en meters avstand mesteparten av året.

– Hadde man kunne holdt det gående uten restriksjoner, som vi forstår er der, ville det vært lavere terskel for å møte opp på trening. Folk på dette nivået møter stort sett opp for å spille fotball, ikke gjøre pasningsøvelser, sier Aasen.

les også Stor VG-kåring: De 15 beste midtbanespillerne i 2. divisjon

Raymond Mikkelsen var sist vinter med å starte opp kvinnelaget Jømna/Heradsbygd. De fikk samlet 16 spillere, men så kom pandemien og siden har spillere blitt borte. Nå sier Mikkelsen at det enten blir et 7er-lag, eller ingenting.

– Vi trappet ned antall økter i starten i tråd med at motivasjonen falt, før vi tok en pause. På sensommeren kom beskjeden om at det ikke ble noe kamper, og da kom det et frafall. Nå er ting usikkert og vi tar ikke sjansen på å melde på lag, sier Mikkelsen.

DROPPET TRENINGER: – Voksne menn i 6. divisjon driver ikke med fotball for å spille med en meters avstand, sier André Røed Kristiansen, sportslig leder i herrelaget Nybygda. Foto: PRIVAT

– Motivasjon ryker

Nybygdas herrelag har ikke trent siden mars i fjor grunnet coronarestriksjoner.

– Voksne menn i 6. divisjon driver ikke med fotball for å spille med en meters avstand. Det har ikke noe med vår verden å gjøre. Og min oppfatning er at de som har trent, ikke har holdt meteren. Jeg har ikke ønsket å ha treninger fordi jeg vet at det ikke hadde blitt overholdt, sier Kristiansen.

les også Stor VG-kåring: De 15 beste keeperne og forsvarsspillerne i 2. divisjon

Løten FKs herrer har lag påmeldt i 4. divisjon, men ikke i 6. divisjon som i fjor.

– Jeg har ikke klarhet i hvor mange spillere vi har tilgjengelig. Restriksjonene har en stor påvirkning på motivasjonen til en del. Det blir tungt i lange perioder, sier Knut Olav Pettersen, trener for Løten.

– Når vi trener med en meters avstand, ryker motivasjonen for mange. Jeg prøver å holde motivasjonen oppe, men til slutt har vi hatt kun en stamme på åtte-ti stykker på trening, sier Pettersen.

TØFT: Breddefotballen har ikke fått spille vanlige seriekamper siden 2019. Her er Løtens A-lag i kamp mot Kongsvinger i en cupkamp fra tidligere år. Foto: Erik Hansen

Bekymret leder

Ane Guro Skaare-Rekdal, leder i Indre Østland fotballkrets, er svært bekymret for utviklingen.

– Den nedgangen vi ser nå, er ikke noe vi ville sett i normale tider. Folk spiller fotball fordi det er gøy. Når du skal slå pasninger og gjøre øvelser uten kontakt i nesten ett år, forstår jeg at folk mister motivasjon, sier Ane Guro Skaare-Rekdal, leder i Indre Østland fotballkrets.

Hun er redd utviklingen blant seniorlag forplanter seg nedover.

les også Coronatall overrasker: Flere klubber opplever vekst

– Disse lagene er oftest A-laget i klubben, og spillerne på disse lagene er forbilder for de yngre. Blir disse lagene borte, kan det føre til større frafall i barne- og ungdomsfotballen da spillerne ikke har noen i egen klubb å se opp til, og ikke har et seniortilbud og se frem til, sier Skaare Rekdal og legger til:

– Det er også bekymringsverdig med tanke på folkehelsen, både fysisk og mentalt. Det er ikke gitt at alle begynner med en annen idrett eller starter på treningssenter. Jeg bare håper flere kommer tilbake når man åpner for vanlig trening igjen. Som bør skje så fort som mulig.

VG har vært i kontakt med kretser landet rundt. De fleste uttrykker at det er for tidlig å si noe om påmeldingen blir lavere for 2021 enn tidligere år.