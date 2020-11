Kommentar

Derfor haster det, Klaveness

Av Knut Espen Svegaarden

TENKER: Lise Klaveness, elitedirektør i Norges Fotballforbund. Foto: Odin Jæger

Lise Klaveness (39) måtte hentes ut av fødselspermisjonen sin for å «redde» NFF i kaoset rundt landskampene i november. I 2020 gjenstår nå temaet «landslagssjef». NFF bør lene seg på kunnskapen og klokskapen hennes der også.

Fotballåret 2020, for det norske herrelandslaget, ble det merkeligste jeg kan huske i min tid som fotballjournalist (siden 1985). Det har vært kaos tidligere også, ikke minst da Drillo ble «lurt» ut av jobben som landslagssjef i 2013 eller da Nils Johan Semb fikk «Slagene i Drammen» i fanget i 2003.

Åge Hareide kom med «enten er dere med oss, eller dere er med italienerne» i 2004 - og fire år senere vant han ikke en landskamp. Per-Mathias Høgmo fant opp mange ord, som få skjønte, men vant ikke mange nok fotballkamper.

Men den høsten Lars Lagerbäck har hatt, den topper alt dette. Ikke bare har det vært mulig å bli forvirret av de blandede resultatene, men rett før pandemien også nådde landslagstroppen, var det både intern og ekstern krangel.

Og til slutt, da sesongen skulle avsluttes, så satt han selv i karantene. Og fikk følgelig ikke være med på den litt uvirkelige opplevelsen i Wien.

Var det det siste vi så av Lars Lagerbäck som landslagssjef, med munnbind på Gardermoen, uten å si et ord?

Det er stabiliteten som gjorde at Lagerbäck snublet i hindrene i 2020, og som gjør at jeg er usikker på fortsettelsen. Svensken gikk inn i 2020 med ni kamper uten tap, og ubeseiret på Ullevaal i 14 kamper.

Det så lyst ut. Kanskje hadde vi glemt at de to siste lagene Norge hadde møtt var Færøyene og Malta?

1–2 hjemme mot Østerrike ble tungt for flere enn Lagerbäck, som likevel reiste seg med kraftfulle 5–1 i Belfast mot Nord-Irland. Nå da, har Lagerbäck endelig funnet formelen, tenkte jeg - og så kom 1–2, igjen, hjemme i den viktigste kampen, play-off-semifinalen mot Serbia.

Fra 1–2, og krangel, smalt Lagerbäck-laget til med 4–0 mot Romania. Ikke lett å bli klok her. Så fulgte en svak kamp, 1–0 mot Nord-Irland, så kaoset og avlysningen av, først treningskampen mot Israel - og så kvalik-kampen mot Romania.

Og da sesongens mest sette (TV)-landskamp ble spilt, i Wien, da var det U-landslagssjef Leif Gunnar Smerud som ledet en gjeng, der 12 mann var potensielle debutanter og Smerud-gjengen gjorde en heroisk innsats.

Uten at det hjalp på noe annet enn selvfølelsen. Norge rykket verken opp i A-puljen i Nations League eller skaffet seg en mulig play-off-plass til fotball-VM.

Og da står vi der, drøyt to uker før trekningen av VM-kvalik-puljene, i en situasjon der veien til VM vil bli ekstremt lang, med Norge i seedingsgruppe tre. Det er langt vanskeligere å kvalifisere seg til VM enn EM, også fordi Europa har færre plasser til disposisjon i et VM enn i et EM.

Hvor fører så dette landslaget - og Lars Lagerbäck? Svensken har kontrakt ut 2022, eller til og med VM 2022. Og det er her Klaveness sin klokskap og skarpe hode må inn. Jeg trenger ikke fortelle henne at det sitter en meget sterk fotballmann, arbeidsledig, i København. Han koster ikke penger å løse fra noen kontrakt, og han sier etter all sannsynlighet «ja» hvis tilbudet kommer.

Det er nødt for å være et tema i NFF.

Har Klaveness og Norges Fotballforbund råd til å la være? Leif Gunnar Smerud ledet laget mot Østerrike, og han har en god standing innad i NFF. Jeg tipper det blir et av to scenarioer Klaveness og hennes folk må ta stilling til:

1) Fortsette med Lars Lagerbäck, som var planen, uansett hvordan VM-kvalifiseringen går (starter 24./25. mars) - og bestemme seg for at Smerud tar over, uansett når Lagerbäck går av.

2) Bli enig med Lagerbäck om at han fratrer nå, og gi Solbakken jobben med å forberede laget til EM 2024, via en hel VM-kvalifisering. For det er EM 2024 som er realismen, VM 2022 er det motsatte - urealistisk.

For jeg er ganske sikker på at kombinasjonen av disse to løsningene, at Solbakken etterfølger Lagerbäck i 2022, aldri vil bli noe av. Ståle Solbakken har hatt tilbud om jobber, og det vil komme flere. Han sitter ikke og venter på denne jobben i to år.

Det er forståelig at det ikke har vært kontakt, så langt. NFF har hatt nok annet å få orden på. Og Solbakkens exit fra FC København sørget for en ekstra brikke i spillet.

Men den brikken er der på lånt tid.

Derfor haster det for Lise Klaveness.

Tiden går fort – selv i pandemien.

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Publisert: 19.11.20 kl. 18:00