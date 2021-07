Udahl vekket Vålerenga i ydmykelsen av Sarpsborg: − Han er veldig profesjonell

VALLE (VG) (Vålerenga – Sarpsborg 4–1) Han kom for å være annenfiolin bak angrepsstjernen Vidar Örn Kjartansson (31), men akkurat nå dirigerer Henrik Udahl (24) hele Vålerenga.

Med både 1–0 og 2–0 vekket han lagkameratene og wattet opp Intility-volumet ytterligere – og med en frisparkperle fra Christian Borchgrevink og en innbytterscoring av supertalentet Odin Thiago Holm i hans første minutter siden skadeavbrekket, ble det til slutt 4–1 til Vålerenga over Sarpsborg.

Dermed var det ingen tvil om hvem fra Østfold som var best på banen torsdag kveld. Udahl fra Askim er oppe i fire mål på sine fem starter etter at han overtok spissplassen fra skadede Vidar Örn Kjartansson.

Fjorårets toppscorer i Obosligaen for Åsane har vist seg betydelig mer målfarlig enn trener Dag-Eilev Fagermos opprinnelige førstevalg (1 mål) så langt denne sesongen på omtrent like mye spilletid.

– Det er deilig for en trener og en klubb å ha to gode spisser. Det er veldig, veldig bra. Etter å ha spilt Obosligaen, kommer til Vålerenga og leverer det han har gjort nå. Det står det respekt av, sier Fagermo til VG.

I SENTRUM: Christian Dahle Borchgrevink og Henrik Udahl (til høyre) herjet på Intility Arena torsdag kveld. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

– Hvorfor har han greid det?

– Fordi han er veldig profesjonell. Han jobbet med personlig trener i Bergen og brukte egne penger på det for å komme dit han var i Åsane. Så kom han til Vålerenga, får et profesjonelt apparat rundt seg og har tatt tak på dag én. Han er blitt en eliteseriespiss, fastslår Vålerengas trener.

Det tok riktignok tid før både Udahl og Vålerenga kom i gang. Vi fikk både AC/DC, Kiss og John Fogerty over høyttalerne i forkant, 5000 struper kunne endelig synge på Intility, «Vålerenga Kjerke» satte fyr på atmosfæren og Fagermos formaninger fra benken kunne ikke lenger høres på tribunen.

Fortsettelsen bød på lite rock’n roll. Vålerenga hadde ballen mest, men slet på siste tredjedelen. Sarpsborg slet lenge med å komme seg fremover og hadde nesten hundre færre offensive pasninger enn motstanderen halvveis. Uten at hjemmelaget – med Aron Dønnum og Kjartansson sittende på tribunen – fremsto særlig farlige.

Goalgettermål

Helt til 43 minutter, da Näsberg brøt med Sarpsborg på vei i angrep. Fredrik Oldrup Jensen trillet fremover, Henrik Bjørdal hælsparket til siden, Tobias Christensen spilte til Christian Borchgrevink, og backens flate innlegg var akkurat det måljeger Udahl hadde siktet etter i 42 minutter.

Udahl dempet og la til rette på første touch, og klinket til på andre. Ballen suste stang-inn i korthjørnet bak en delvis dekket Anders Kristiansen og gjengen bak målet fikk endelig noe skikkelig å brøle for.

Frem til da hadde faktisk Sarpsborg-stopper Ben Karamoko vært banens farligste. Først headet han rett utenfor fra spissen av femmeteren, deretter hadde han matchens første målsjanse etter en dødball. Men Henrik Bjørdal var nede og blokkerte.

Passende nok for sunnmøringen, som har en tendens til å være overalt. I 2. omgang gikk han hardt til i en duell mot Emil Pálsson og skulle kanskje hatt frispark imot seg. Det mente iallfall Sarspborg-trener Lars Bohinen, men dommer Kristoffer Hagenes var uenig. Spillet gikk videre, Amor Layouni banket til fra distanse og Kristiansen måtte gi retur.

Den tok også svensktunisieren, men da viste Udahl seg som en ekte måltyv. Han «overtok» ballen fra Layouni og vippet inn 2–0.

– Jeg tror ikke jeg er noe førstevalg. Vidar har gjort noen ting jeg ikke har klart. Så han er først i køen, mener Udahl beskjedent. Men islendingen er ikke kampklar på de nærmeste ukene.

Derimot kan Aron Dønnum være tilbake til derbyet mot Lillestrøm 11. juli, ifølge Fagermo. Høyrevingen fulgte Sarpsborg-kampen sammen med sin agent Jim Solbakken dagen etter at svensk-norske Albin Mörfelt (også høyreving) ble klar for Vålerenga.

– Jeg skjønner spørsmålet. Det er sikkert interesse rundt Aron, men han forsvinner ikke i morgen, fastslår Dag-Eilev Fagermo.

Frisparkperle og comeback-mål

Mot slutten fikk VIF-treneren se at flere enn Dønnum, Kjartansson og Udahl kan fikse mål: Nok en gang var Henrik Bjørdal umulig å få has på. Nicolai Næss feide ham ned, denne gangen dømte dommeren frispark – og banens beste Christian Borchgrevink skrudde ballen lekkert og hardt over muren og i krysset.

Da Borchgrevink gjorde seg klar til å sette 3–0, entret Odin Thiago Holm banen for første gang i årets eliteserie. Den meniskopererte 18-åringen kunne først nyte lagkameratens frispark, deretter snappet han selv showet – og tversoverpasningen fra innbytter Sulayman Bojang.

Holm spant inn i 16-meteren, ydymyket en sprellende Kristiansen med en arrogant finte og trillet inn Vålerengas fjerde. Da hadde det lite å si at Ivan Näsberg rotet ballen i eget nett rett før slutt.

Lars Bohinens fem første kamper som Sarpsborg-trener har endt med tre tap, én uavgjort, én seier og 4–10 i målforskjell.

– Vi lider litt. Vi er på benet mannskapsmessig. Et lag som Sarpsborg er avhengige av å ha de beste spillerne tilgjengelig ofte nok. Nøkkelspiller etter nøkkelspiller har gått ut i denne perioden, påpeker Bohinen overfor VG etter sitt andre 1–4-tap i klubben.

Han hadde Ibrahima Koné ute med suspensjon, og duoen Ole Jørgen Halvorsen og Kristian Fardahl Opseth satt halvskadet på benken.

