AVLYST KAMP: Norge skulle spilt mot Israel onsdag ettermiddag, men kampen ble avlyst. Nå vil NFF erstatte Israels reisekostnader. Foto: Bjørn S. Delebekk

Ingen søksmål mot NFF: − Vi finner en god løsning

Det israelske fotballforbundet vil ikke saksøke det norske fotballforbundet for avlysningen av landskampen mellom lagene. Begge parter er nå i dialog, og vil finne en løsning.

Nå nettopp

– Vi snakker med hverandre hver time, og holder på å finne en god løsning, sier kommunikasjonsdirektør i det israelske fotballforbundet, Shlomi Barzel, i et intervju med VG. Han forteller at forbundene nå har god dialog om situasjonen.

Tirsdag morgen kom det ut at en av spillerne på det israelske laget, Mu’nas Dabbur, hadde testet positivt på coronaviruset. Ifølge det israelske laget hadde han med seg smitten fra sitt tyske klubblag Hoffenheim. Han ble senere hentet av klubben i privatfly og fraktet ut av Norge.

Da bekreftet NFF at kampen skulle gå som planlagt.

Onsdag formiddag kom derimot kontrabeskjeden, og kampen ble avlyst kun timer før den skulle spilles.

Barzel er selv i Norge med laget, og forteller at de ble svært overrasket da kampen ble avlyst, fordi det norske forbundet kort tid i forveien hadde bekreftet at kampen skulle gå som planlagt. Også UEFA skal ha blitt svært overrasket over avlysningen, ifølge Barzel.

– Ingen fortalte oss at det noen gang var en mulighet for at kampen skulle bli avlyst. Vi kom kun hit fordi det norske forbundet bekreftet at det skulle bli spilt og at det var i orden. UEFA-protokollen er satt opp sikre at det blir gjennomført trygt. Det var ingen grunn til å avlyse dette. Vi er ikke et helt lag med smitte som vandrer rundt på norsk jord, sier Barzel.

les også NFF avviser økonomisk motiv for omstridt Israel-oppgjør

Tidligere onsdag meldte Dagbladet at det israelske forbundet ville saksøke NFF, basert på uttalelser i israelske medier.

Barzel bekrefter at de vil kreve at NFF erstatter kostnadene de har påtatt seg i turen til Norge, men avviser at de skal saksøke det norske forbundet.

– Nei, forbund driver ikke å saksøker hverandre. Vi er i dialog, og har ikke oppgitt noen spesifikk sum. Vi vil være ærlige og ydmyke, og ønsker kun å få tilbake det vi har rett på, mener Barzel.

VIL DEKKE KOSTNADER: NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt vil dekke Israels reisekostnader. Foto: Frode Hansen

NFF har tilbudt erstatning

NFFs generalsekretær, Pål Bjerketvedt, bekrefter at det nå er dialog mellom partene.

– Jeg har to ganger i dag hatt kontakt med generalsekretæren i det israelske fotballforbundet. Han ble veldig skuffet og oppbrakt, men vi har hatt en god samtale nå i ettermiddag, sier Bjerketvedt til VG.

Han forteller også at NFF nå har foreslått en mulig løsning.

– Vi har tilbudt oss å dekke reisekostnadene til Israel. Det er både riktig og realt å gjøre, sier Bjerketvedt.

NFF har en avtale med det europeiske forbundet, som gir dem en sum penger for å spille 40 kamper over fire år, men forbundet avviser at det var økonomiske grunner for å gjennomføre kampen.

– Det er ikke sånn at pengene følger hver enkelt kamp i turneringene, vi har en forpliktelse til å spille 40 landskamper over en fireårig avtaleperiode. Om det forsvinner en kamp som nå, så kan det kompenseres med en annen kamp senere. Det er ikke avkortingsproblematikk. Det har ingenting med økonomi å gjøre. Det er en obligatorisk kamp fra UEFA med Nations League-strukturen, sier Bjerketvedt.

Publisert: 11.11.20 kl. 18:41