FÅR ROS: Branns Mathias Rasmussen begeistrer i ny rolle. Her avbildet mot Mjøndalen og Fredrik Brustad i fjor. Foto: Ørn E. Borgen, NTB

23-åring mulig redningsmann for Brann: − En åpenbaring

BT-kommentator Anders Pamer og SV-leder Audun Lysbakken tror tabelljumbo Brann berger eliteserieplassen, til tross for klubbhistoriens verste seriestart.

Publisert: Nå nettopp

For Pamer er optimismen blant annet knyttet til lagets nye midtbaneanker, sørlendingen Mathias Rasmussen. 23-åringen ble hentet til Brann som kantspiller fra danske Nordsjælland i fjor høst. Etter å ha vært benket til sesongens to første kamper, har den teknisk sterke lyngdølen fått sjansen som ballfordeler i de to siste.

«En virkelig åpenbaring.» skrev Pamer etter det sure 1–2-tapet for Bodø/Glimt mandag kveld.

– Det er overraskende. Jeg trodde ærlig talt ikke Rasmussen var så drivende god som midtbaneanker. Desto kjekkere for et lag som trenger alle positive overraskelser de kan få, sier Pamer til VG.

Det gleder spilleren selv.

– Det er jo utrolig gøy å høre litt ros igjen etter en lengre periode hvor jeg ikke har spilt så mange kamper. Det er utrolig gøy, når jeg vet at jeg har mye fotball i meg, responderer Rasmussen overfor VG.

– Fortsetter han slik, vil det få mye å si. Men dette var én fotballkamp, det er et tynt grunnlag å spå ut fra, følger BT-Pamer opp.

Ny rolle

Rasmussen forteller at han ikke har tidligere kjennskap til rollen trener Kåre Ingebrigtsen har gitt ham. 23-åringen, som før i karrieren både har spilt kant, hengende spiss og venstre back, liker å ligge bak i banen og styre spillet.

Han setter også pris på etterlengtet tillit, etter fire varierende år i Danmark.

– Det har vært positivt for meg å få bekreftet at jeg kan fungere godt som anker. Jeg har ventet på å få en rolle i et lag hvor jeg kan få noen kamper på rad og ta del i det som skjer, forteller Rasmussen.

Nå ser han fremover med optimisme.

– Sesongen startet for fem kamper siden. Vi står med null poeng. Vi skulle ha plukket poeng allerede. Det blir feil å si noe annet. Men da vi ikke har gjort det, må vi se på det positive vi har fått til. Så må vi sette listen enda høyere. Da kan vi slå de antatt svakere lagene. Men hvis vi tror det blir lettere nå, blir vi rundspilt. Det tror jeg de fleste er klar over.

HISTORISK SVAK START: Vegard Forren, Håkon Opdal, Petter Strand, Mathias Rasmussen, Kasper Skaanes, Ole Martin Kolskogen, Ole Didrik Blomberg, Moonga Simba, Ruben Kristiansen, Daouda Bamba og Robert Taylor startet for Brann mot Bodø/Glimt. Foto: Marit Hommedal, NTB

– Alarm

Brann har aldri tidligere tapt de fem første seriekampene. Null poeng og minus 11 i målforskjell er dårligst av samtlige lag i Eliteserien 2021.

– Alle som kan lese en tabell, forstår at det er tett på en alarm allerede. Det må snu i løpet av de to-tre neste kampene. Ellers går faktisk toget, mener Pamer i Bergens Tidende.

Etter å ha møtt Viking (1–3), Vålerenga (0–3), Molde (0–4), Rosenborg (2–3) og Bodø/Glimt (1–2), venter Stabæk (B) og Strømsgodset (H) i de to neste rundene.

– Det er vondt

Audun Lysbakken forteller at han gikk på Brann Stadion for første gang i 1987. SV-lederen fikk da se rødtrøyene fra hjembyen slå Kongsvinger 2–1.

– Siden det har Brann vært en viktig del av livet mitt. Jeg vil si det er lidenskapelig, noe jeg har til felles med veldig mange andre bergensere. Det er et spørsmål om tilhørighet til Bergen. Etter hvert som jeg har tilbrakt mye tid i Oslo, er følelsene bare blitt enda sterkere, sier Lysbakken til VG.

43-åringen er fortsatt optimist med tanke på fornyet eliteseriekontrakt, men Lysbakken kjente på kroppen at Erik Botheims matchvinnerscoring for Bodø/Glimt fire minutter før full tid, var smertefull.

– Det er vondt. Jeg brukte litt tid på å summe meg. For de av oss som har vært Brann-supporter lenge, er lidelse et kjent mentalt terreng. Vi husker 1991, 2002 og 2014. Mange vanskelige sesonger. Det som ofte har skjedd, er at presset legger seg som en tung bør på spillerne, sier SV-lederen, før han utdyper hvorfor han er positiv til at Brann skal klare å redde plassen.

– Jeg kjenner på meg at den eksistensielle angsten jeg kjente på i 2014, da vi rykket ned, ikke er der på den samme måte. For jeg syns laget har vist så mye, spesielt de to siste kampene. Laget har vist mye guts. Det sier litt om innstillingen som er kommet.

SUPPORTER OG KEEPER: Audun Lysbakken avbildet sammen med Brann-målvakt Håkon Opdal i 2010. Sistnevnte er lagets sisteskanse også i årets sesong. Foto: Tor Erik H. Mathiesen, VG

Tror på laget

Lysbakken er enig med Pamer i at Rasmussen var god mot fjorårets seriemester. Samtidig trekker han frem Robert Taylor (26), Ole Didrik Blomberg (20) og Moonga Simba (21) som spillere som har imponert ham.

– Jeg tror at vi kan berge plassen. Hvis ikke hadde jeg vært i mye dårligere humør og vært mye mer redd enn jeg er. Vi skal huske på at vi har hatt et utrolig brutalt program i denne åpningen. Så er det grådig viktig å få den første seieren raskt. Det vil ha stor betydning for utfallet av denne sesongen.

Avspark på Nadderud stadion mellom Stabæk og Brann er torsdag klokken 18.00. Matchen vises på Eurosport Pluss 2 og kan følges direkte i VG Live.