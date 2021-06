ADJØ, MERSEYSIDE: Carlo Ancelottis dager som Everton-sjef er talte. Foto: JAN KRUGER / POOL

Carlo Ancelotti returnerer til Real Madrid: − Litt overraskende

Den italienske manageren er klar for et nytt opphold i Real Madrid. Han har signert en kontrakt som strekker seg over de tre kommende sesongene.

Av Ida Høidalen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det bekrefter den spanske klubben i en pressemelding.

Ancelotti ledet Real Madrid i to sesonger fra 2013 til 2015. Den første sesongen ble en stor suksess, der han avsluttet med triumf i Champions League og den spanske cupen.

Italieneren forlater nå Everton hvor han har vært manager siden 2019.

– Jeg har nytt å være i Everton, men er blitt tilbudt en uventet mulighet som jeg mener er riktig for meg og familien nå, sier Ancelotti via Premier League-klubben.

61-åringen overtar etter Zinedine Zidane som trakk seg fra stillingen sist uke.

– Den kom litt overraskende på, i og med at navnet hans ikke dukket opp før i går ettermiddag. Men det er åpenbart at da har man gått for rutine og en som kjenner klubben fra tidligere. Det er vel kanskje ikke så dumt med tanke på at klubben skal gjennom et generasjonsskifte med en president som har mye makt, sier Nent-ekspert Petter Veland til VG om signeringen.

– Det fungerte bra sist, og jeg har sjelden sett en mer unison hyllest fra spillerne til en trener som ikke fikk fortsette, legger han til.

Fakta om Carlo Ancelotti Dette er fotballtreneren Carlo Ancelotti: * Alder: 61 år (født 10. juni 1959) * Nasjonalitet: Italiensk * Klubb: Real Madrid * Tidligere klubber som hovedtrener: Everton, Napoli, Bayern München, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Chelsea, Milan, Juventus, Parma, Reggiana. * Utvalgte trenermeritter: Ett seriegull, ett cupgull og to mesterligatitler med Milan, ett liga- og ett FA-cupgull med Chelsea, én ligatittel med PSG, ett cupgull og én mesterligatittel med Real Madrid, ett ligagull med Bayern München. * Klubber som spiller: Milan, Roma, Parma. * Landskamper/mål for Italia: 26/1 * Spillermeritter: Ett seriegull og fire cuptitler med Roma, to seriegull, to europacuptitler og tre supercuptitler med Milan. VM-bronse med Italia i 1990. * Aktuell: Er ansatt som ny hovedtrener i Real Madrid. (NTB) Vis mer

GJENFORENES: Martin Ødegaard (t.v.) og Carlo Ancelotti. Foto: EFE / NTB

Ancelotti var mannen som ga 16 år gamle Martin Ødegaard debuten for Real Madrid mot Levante i 2015. Han var imidlertid ikke fra seg av begeistring da nordmannen ankom. mente at Ødegaard «ble hentet for framtiden, for andre managere». I selvbiografien «Quiet leadership» skriver han:

«Han kan bli en av verdens beste spillere etter at jeg er ferdig, men jeg var ikke interessert i signeringen, fordi det ikke var viktig for min jobb».

Nå kan Ødegaard spille en hakket viktigere rolle i Ancelottis managervirke, dersom han blir værende i Madrid etter utlånet i Arsenal. Nordmannen har kontrakt frem til 30. juni 2023.

les også Derfor valgte Zidane å gi seg

Managerveteranen har tidligere vært i storklubber som Juventus, Milan, Chelsea, PSG, Napoli og Bayern München.

– De får en trener som vet hva det går i. Jeg tror ikke det finnes noen som betviler hans treneregenskaper. Han har vunnet alle topp fem-ligaene bortsett fra La Liga. Det fremstår som et logisk valg når man får satt seg ned og tenkt på det, sier Veland.

Han har Ancelotti vunnet ligatittelen i England, Tyskland, Italia og Frankrike, samt at han har løftet Champions League-trofeet tre ganger.