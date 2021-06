ADJØ, MERSEYSIDE: Carlo Ancelottis dager som Everton-sjef er talte. Foto: JAN KRUGER / POOL

Carlo Ancelotti returnerer til Real Madrid

Den italienske manageren er klar for et nytt opphold i Real Madrid. Han har signert en kontrakt som strekker seg over de tre kommende sesongene.

Av Ida Høidalen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det bekrefter den spanske klubben i en pressemelding.

Ancelotti ledet Real Madrid i to sesonger fra 2013 til 2015. Den første sesongen ble en stor suksess, der han avsluttet med triumf i Champions League og den spanske cupen.

Italieneren forlater nå Everton hvor han har vært manager siden 2019.

– Jeg har nytt å være i Everton, men er blitt tilbudt en uventet mulighet som jeg mener er riktig for meg og familien nå, sier Ancelotti via Premier League-klubben.

61-åringen overtar etter Zinedine Zidane som trakk seg fra stillingen sist uke.

Ancelotti var mannen som ga 16 år gamle Martin Ødegaard debuten for Real Madrid mot Levante i 2015. Han var imidlertid ikke fra seg av begeistring da nordmannen ankom. I selvbiografien «Quiet leadership» skriver han:

«Han kan bli en av verdens beste spillere etter at jeg er ferdig, men jeg var ikke interessert i signeringen, fordi det ikke var viktig for min jobb».

Han mente at Ødegaard «ble hentet for framtiden, for andre managere».

Managerveteranen har tidligere vært i storklubber som Juventus, Milan, Chelsea, PSG, Napoli og Bayern München.

Som manager har Ancelotti vunnet ligatittelen i England, Tyskland, Italia og Frankrike.

Han har også vunnet Champions League tre ganger totalt.