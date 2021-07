Dette betyr et kommersielt samarbeid.

MARERITT: Sesongstarten har vært et mareritt for Kåre Ingebrigtsen og resten av Brann. Foto: Marit Hommedal

Kommentator har gitt opp Brann: − Alle poeng er ren bonus

BT-kommentator Anders Pamer har lite tro på at den dårlige trenden skal snu for Brann, men øyner et håp i at andre klubber roter det til.

Brann har fått en fryktelig tøff på seriestarten. Bergensklubben står med kun én fattig seier på elleve kamper, og ligger helt nederst på eliteserietabellen. Mandag møter de Kristiansund borte.

– Alle poeng er ren bonus for Brann nå. Det er nok ikke så mange som tror de skal ta med seg noe der, sier kommentator i Bergens Tidende, Anders Pamer, til VG.

Etter den vanskelige bortekampen mot Kristiansund møter Brann to lag som er på samme side av tabellen som seg selv: Tromsø (13) og Mjøndalen (14) hjemme.

– Ingen kamper er overkommelig for Brann i år. De kan ta poeng, men vi kan ikke forvente noen seiere, sier Pamer og fortsetter:

– Det er veldig mange som synes det er ålreit å ha Brann som en tradisjonsbærer i toppen av norsk fotball. Jeg håper de får med seg noen poeng i disse kampene, så de har noe å spille for resten av sesongen.

Tidligere Brann-profil Erik Huseklepp er ikke imponert over gamleklubbens sesongåpning:

– De har vært for naive og har prøvd å spille en fotball som skulle tilsi at de skulle ligge i toppen, og det har de ikke lag til.

– Men utrolig nok har de faktisk sjans til å holde seg i Eliteserien ennå, selv med kun én seier på elleve kamper, legger han til.

Begge trekker frem at Brann har flaks med at det er flere andre lag som er i en tilsvarende situasjon som seg selv, men at de må starte å vinne kamper om de skal kunne holde seg i den øverste divisjonen.

– Den rekken med seirer må begynne med en positiv opplevelse mot Kristiansund. Det er det handler om nå, sier Pamer.

– Jeg trodde egentlig at de skulle rykke ned, men de har muligheten til å holde seg siden de andre roter det til. De skal ha et godt nok lag til å holde seg, men det ser ikke sånn ut nå, sier Huseklepp.

