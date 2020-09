Ny drømmescoring av Bytyqi i Vikings storseier: – Bare å ta av seg hatten

STAVANGER (VG) (Viking - Aalesund 5–2) To nye mål av Zymer Bytyqi, tre straffespark, fjerde strake seier for Viking, og sju mål var noen av ingrediensene da Viking slo Aalesund.

I sin 200. kamp for Viking ble Zymer Bytyqi nok en gang den største helten da Viking tok sin fjerde strake seier. Med to mål, inkludert enda en drømmescoring, sørget han for at det ble 5–2 til Viking over tabelljumboen Aalesund.

– Jeg er i veldig god form. Jeg tørr mer og gjør det jeg er god på. Da ser det veldig bra ut. Jeg har nok ikke vært bedre i Eliteserien. Det tror jeg ikke, sier Bytyqi til VG.

– Det er bare å ta av seg hatten for den scoringen der. Han leverer om dagen, i likhet med resten av laget, sier Veton Berisha til VG, og sikter til Bytyqis frisparkscoring.

For Aalesund fortsetter krisen, og Lars Arne Nilsen måtte se at det ble hans tredje strake tap som - Aalesunds femte totalt.

Men dette var Bytyqis dag. Bare fem minutter brukte han på å sende hjemmelaget i ledelsen. Jefferson de Souza fikk en sjelden mulighet fra start, og svarte med å finne Bytyqi i feltet med et fint innlegg.

Formspilleren fulgte opp sine to scoringer fra forrige helg mot Kristiansund, med å smelle ballen i nettet bak en sjanseløs Andreas Lie. Hans sjette mål for sesongen.

Etter scoringen fortsatte Viking å styre alt på SR-Bank Arena, men så fikk Aalesund muligheten fra ellevemeteren. Simen Bolkan Nordli kombinerte med Peter Orry Larsen, før han ble felt av de Souza.

Bolkan Nordli tok straffen selv, og satte ballen til høyre. Da Iven Austbø hoppet motsatt vei, var utligningen et faktum.

Det siste kvarteret av omgangen var det plutselig gjestene som skapte muligheter i Stavanger, og både Isak Dybvik Määtä, Parfait Bizoza og Bolkan Nordli hadde gode muligheter til å sende Aalesund i ledelsen. Heldigvis for Viking hadde de en god Austbø bakerst, som sørget for at det sto 1–1 til pause.

Ut i andre omgang var det Viking som styrte i banespillet, men sleit med å komme gjennom et dyptliggende Aalesund-mannskap. Det var helt til Berisha fikk litt plass på kanten etter 65 minutter. Han fosset fremover, og la lavt inn mot Bytyqi. Der ble han felt i skuddøyeblikket, og Viking fikk straffe.

Berisha satte den hardt i nettet, så da gjorde det ingenting at Andreas Lie gikk riktig vei. Viking-spissens ellevte scoring for sesongen sørget for at Viking tok tilbake ledelsen.

Etter 73 minutter får Viking frispark på drøye 25 meter, og Bytyqi forteller at han bestemte seg for å ta frisparket så fort dommeren blåste i fløyten. Det var ikke et dumt valg, for frisparket ble blåst rett opp i vinkelen.

– Når jeg først får ta frisparket vet jeg hvilken teknikk jeg skal bruke, og da blir den vanskelig å ta, sier en fornøyd Bytyqi, som nå står med sju scoringer denne sesongen.

Og målfesten var på ingen måte over, for bare tre minutter senere la veteranen Rolf Daniel Vikstøl på til 4–2.

Sigurd Haugen reduserte på det som så ut som et feil idømt straffespark, men det var ikke nok for Aalesund.

På overtid ville Joe Bell også være med på festen, og limte et frispark fra 20 meter opp i vinkelen.

Dermed går Viking opp på 25 poeng, mens Aalesund blir stående å sju.

Neste søndag reiser Viking til Mjøndalen, mens Aalesund får besøk av Rosenborg.

