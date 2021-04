STJERNER: Lionel Messis klubb Barcelona er en av flere gigantklubber som er linket til å bli Erling Braut Haalands neste arbeidsgiver. Foto: NTB

Ekspert tror Barcelona bruker Messi for å lokke Haaland

Sist uke besøkte Erling Braut Haalands far Alfie og agent Mino Raiola både Barcelona og Real Madrid. Fotballekspert Petter Veland tror Barcelona vil friste med Lionel Messi.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Borussia Dortmunds spiss Erling Braut Haaland er kanskje verdens mest attraktive overgangsobjekt. Før helgen gjestet hans representanter de spanske gigantene Barcelona og Real Madrid.

Veland mener det er to teorier som er ute og går rundt en mulig Haaland-overgang til Barcelona.

– Den negative taler mot at det å lokke med Messi fører til at Haaland ikke blir «number one» og havner i skyggen av ham som den største stjernen. Den teorien støtter jeg ikke. Jeg kjenner ikke Haaland personlig, men jeg vil anta at det å spille med Messi ses på som en fordel, sier Nent-ekspert Veland og fortsetter:

– Om Messi er i Barcelona, er Barcelona bedre. Så enkelt er det. Også er det opp til Haaland om han er sterk nok mentalt og god nok sportslig til å ta over stjerneposisjonen etter Messi den dagen han eventuelt forsvinner eller legger skoene på hylla. Sett utenfra skjønner jeg det godt om Barcelona bruker Messi som et trekkplaster.

Sist sommer kom Lionel Messi med hard kritikk mot Barcelona-ledelsen, og han var linket bort. Nå er fremtiden mer usikker for Messi. Siden konflikten i fjor, har Barcelona fått ny president i Joan Laporta.

Flere medier har skrevet at team Haaland også skal besøke klubber i England. Nordmannen har en kontrakt med Dortmund til 2024.

FØLGER MED: Petter Veland er ekspert på spansk fotball. Foto: Mattis Sandblad

– Det er vanskelig å spå hvor han ender. Om det blir et økonomisk kappløp hvor det eneste Dortmund tenker på er høyest mulig pris, er de engelske klubbene mer betalingsvillige og har mulighet til å gi høyere lønninger. På motsatt ende har spansk fotball bevist at de produserer verdens beste spillere og Gullballen-vinnere, sier Veland.

Han peker på at La Liga de siste årene har hatt de to aller største stjernene i Messi og Cristiano Ronaldo, som var i Real Madrid fra 2009 til 2018, før overgangen til Juventus.

– Det er kanskje også årsaken til at de ønsker seg Haaland så sterkt. La Liga har hatt de største stjernene gjennom alle tider. Det kan sikkert friste en fotballspiller på 20 år som allerede setter Champions League-rekorder og har et ambisjonsnivå helt der oppe.

