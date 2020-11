Kommentar

Muligheten til å bli en ekte norsk helt

Av Knut Espen Svegaarden

FÅR SJANSEN: Jens Petter Hauge - en potensiell matchvinner, hvis det blir landskamp mot Østerrike. Foto: Bjørn S. Delebekk

Uansett hvor seriøst dette er: For meg ble det umulig å ikke få assosiasjoner til en gammel sketsj med Dizzie Tunes midt i Norges Fotballforbunds desperasjon etter spillere.

Norsk skøytesport lå med brukken rygg, og interessen var som labrest før VM i Hamar i 1985. Frykten for publikumssvikt var reel.

Dizzie Tunes-profilene Yngvar Numme og Tor Erik Gunstrøm tok ansvar. Dialogen var som følger:

«Hei du, det er VM på skøyter. Skal du dit?»

«Når er det da?» var svar-spørsmålet i retur.

Pause. Så kom det:

«Når kan du komme?»

Det føles litt sånn nå også, da Norges Fotballforbund har havnet, ganske ufrivillig, i en situasjon der den gode gamle metoden om å ringe rundt til spillere for å spørre om de har lyst/tid/anledning til å spille landskamp for Norge faktisk er reell.

Det nærmeste jeg kommer en lignende situasjon, var da de danske landslagsspillerne lå på strender rundt om i Europa da de fikk spørsmål om de kunne delta i EM i Sverige i 1992.

Det løste seg fint. Danmark vant mesterskapet.

I Norge husker jeg at Svein Mathisen, faren til Jesper i TV 2, var med til Danmark på en landskamp, som journalist. Skader gjorde at «Matta» la vekk penn og papir og heller spilte landskamp for Norge.

Dagens situasjon er lite annen enn absurd, men det er samtidig første gang jeg er glad for en ting som egentlig er en svakhet med norsk fotball: Norge har ekstremt mange spillere på omtrent samme nivå. Jeg har alltid brukt det som noe negativt ved norsk fotball, men nå er det faktisk en fordel. For egentlig har vi kun fire-fem spillere som definitivt holder høyere nivå enn de andre, og derfor trenger faktisk ikke dette laget, hvis det blir tropp og kamp, å bli så veldig mye svakere enn et normalt Lagerbäck-lag.

Noe dårligere blir det selvsagt, men det er mye du kan gjøre for å utligne det du mister, ved taktikk og klokskap, innsats og et hjerte for at denne enkeltkampen, den betyr plutselig mye mer, på en annen måte, enn at det er en seriefinale i Nations League.

Det er en mulighet for å bli et udødelig norsk landslag, en slags B-gjeng på tokt der det ligger gullbarrer i enden av regnbuen.

Tenk å få være med på dette. Du vil bli husket for alltid, som han som reddet norsk fotball i 2020.

Og i en enkeltkamp kan alt skje, du kan plutselig få en keeper som tar alt, du kan få utviste motspillere, en spiss som plutselig scorer på de to sjansene han får, og en heroisk gjeng som plutselig blir en hel nasjons kjæledegger.

Nå bestemmes det først mandag om Norge velger/klarer å få satt sammen en tropp og en ledelse tidsnok til å gjennomføre landskampen i Wien onsdag.

Men om Norge, mot alle odds, plutselig stiller med et slags B-landslag, eller kanskje C er mer korrekt, all den tid dette er spillere som ikke er blant de 25–26 som er i Lagerbäcks faste landslagstropp. Men like fullt, her er de jeg mener Norge kan stille med, trolig ledet av U-21-sjef Leif Gunnar Smerud.

Jeg ville gått ut i en 4–5–1-formasjon:

Keeper: Per Kristian Bråtveit, Djurgården

Høyreback: Julian Ryerson, Union Berlin

Midtstopper: Andreas Hanche-Olsen, Gent

Midtstopper: Ruben Gabrielsen, Toulouse

Venstreback: Jørgen Skjelvik, Odense

Høyre midtbane: Håkon Evjen, AZ Alkmaar

Sentral midtbane: Kristoffer Askildsen, Sampdoria

Offensiv midtbane: Mats Møller Dæhli, Genk

Sentral midtbane: Kristian Thorstvedt, Genk

Venstre midtbane: Jens Petter Hauge, Milan

Spiss: Jørgen Strand Larsen, Groningen

Dette er slett ingen dårlig XI. I tillegg har du en potensiell matchvinner-type i Ghayas Zahid på benken, kanskje også Fredrik Gulbrandsen. Også Veton Berisha kan være en spiller som kan bidra i en kamp som dette. For tomme tribuner, og uten press, har denne gjengen egentlig ingen ting å tape. Ingen forlanger noe annet enn en respektfull innsats.

I stedet kan de bli helter av Norge.

Mandag vet vi svaret på om de får muligheten ...

... som igjen kan føre til at vi, sent onsdag kveld, vet om norsk fotball har fått et lag som vil bli husket for alltid: «Nødlandslaget» - en klassiker i norsk fotballhistorie.

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Publisert: 15.11.20 kl. 20:44 Oppdatert: 15.11.20 kl. 21:08

