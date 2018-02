Solskjær hyller unggutt: – Den fødte kaptein

PUERTO BANUS (VG) Han er bare 18 år, men har allerede fått kapteinsbindet av Ole Gunnar Solskjær. Leo Skiri Østigård får Solskjær til å tenke på Roy Keane.

– Jeg elsker det, sier Solskjær om hvordan det er å ha typer som Leo Østigård på laget.

18-åringen har vikariert som kaptein for en strekkskadet Ruben Gabrielsen i vinter, og det er ikke utenkelig at den unge moldenseren kan få samme oppgave når Molde serieåpner mot Sandefjord 11. mars.

Når VG snakker med Solskjær i Puerto Banús utenfor Marbella er det den gamle Manchester United-kapteinen Roy Keane som er samtaletema. Det er Keane-mentaliteten Solskjær savner mest av alt i norsk fotball.

– Jeg har en unggutt som er på vei opp som minner veldig. Ikke som spiller, for han er midtstopper, men Leo Østigård er den fødte kaptein. Han minner meg om Roy i så måte, sier Molde-manageren.

Solskjær er ikke redd for å dra sammenligninger med internasjonale fotballegender, og senere i samtalen nevner han noen av historiens beste midtstoppere i samme setning som Østigård.

– Husk at han er 18 år og kjefter, gneldrer og krever noe av alle. Men han går alltid på trening og gir hundre prosent selv. Da har du lov. Det er en som kommer til å nå langt, mener manageren.

At han blir en fremtidig Molde-kaptein, hvis klubben får beholde ham lenge nok, er Solskjær sikker på. Men det er ikke gitt at han slår gjennom allerede i år. Solskjær føler seg tryggere på at det blir Tobias Svendsen sitt gjennombruddsår.

Konkurransen på midtstopperplassene i Molde er tøff, med folk som Vegard Forren, Ruben Gabrielsen, Stian Gregersen og Babacar Sarr om beinet.

– Vi har dekning på alle plasser, men på stopperplass er det mer enn dobbeltdekning. Det er bare sunt med konkurranse, og jeg må gjøre mitt beste for å spille så mye som mulig, sier Østigård.

Han liker sammenligningen med Roy Keane godt.

– Det er en sånn type jeg er, og alltid har vært. Det er en av mine styrker på banen, og det må jeg bare bruke til mitt beste.