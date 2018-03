TOPPKAMP: Brann-trener Lars Arne Nilsen slo av en prat med Rosenborgs Kåre Ingebrigtsen denne uken. Foto: Gøran Bohlin, VG

Brann-Nilsen om lokalavisenes spiss-fokus: – Slaktet ham

Publisert: 09.03.18 07:21

FOTBALL 2018-03-09T06:21:13Z

ÅRÅSEN (VG) Brann-trener Lars Arne Nilsen (53) sier han henter spillere som har sterk nok psyke til å tåle presset i Bergen.

Siste eksempel er Henrik Kjelsrud Johansen, som ble Brann-klar forrige uke etter å ha blitt hentet fra Vålerenga. Det skapte ikke hallelujastemning i byens lokalaviser, spesielt BT-kommentator Anders Pamer var kritisk. På Twitter skrev han blant annet: «Håper de kommer til sans og samling».

– Han slaktet ham. Men vi har troen på Henrik, han har alt å vinne. Du kan jo se hva de hyller i sine spalter, sier Nilsen.

– Hva hyller de?

– Nei, det kan du lese selv. Men det blir enklere for han å slå nedenifra og opp. Det er en tøff jobb å være spiss i Brann, i pressen vil du nesten aldri være god nok. Henrik er tøff i hodet, vi henter spillere med den rette psyken, som passer inn i garderoben og som tåler presset som er i Bergen, svarer Nilsen, som har vært Brann-trener siden juni 2015.

Den andre avisen i Bergen, BA, spilte inn en podkast der tittelen var: «Skal Brann hente middelmådigheter?». (https://www.ba.no/sport/fotball/sk-brann/pod-skal-brann-hente-middelmadigheter/s/5-8-750886 )

– Et voldsomt trykk

For det er ingen tvil om at omgivelsene i Bergen setter mange fotballtrenere på prøve. 53-åringen tar fatt på sin fjerde sesong i bergensklubben, og han er en av få som har levert stabile resultater over tid.

– Jeg trives med entusiasmen til bergenserne. «Gullet ska hem», hvert år, sant. Samtidig er det krevende, men sånn er lynnet til bergenserne, sier Nilsen til VG.

– Og lokalavisene BT og BA gjenspeiler dette?

– Det er et voldsomt trykk. De skriver sine saker, så får vi bare være i boblen.

– Hva mener du med det?

– Nei, av og til kunne jeg ønske de kunne se hele bildet. De synser og mener mye, vi må bare jobbe på. Personlig mener jeg vi ikke blir påvirket.

– Det er vel mange klubber som drømmer om like mye oppmerksomhet?

– Ja, vi skal være glade for at de bryr seg. Du trenger ikke å lage en sak om pressen i Bergen, de skriver mye positivt også. Det er sikkert mye verre i utlandet, smiler Nilsen.

– Bruker ekstremt mye energi på mediene

Anders Pamer, kommentator i BT, mener Nilsen bommer når han sier at Branns nye spiss ble slaktet.

– Det er ingen som har slaktet Kjelsrud Johansen. Det er riktig at det er kommet kritikk mot Brann fordi de hentet ham. Det handlet om at Brann ikke klarte å hente en høyprofilert spiss, og heller måtte kjøpe en spiss som delvis har mislyktes i de fire siste klubbene han har vært i, sier Pamer til VG.

– Undersøkelser viser at den massive oppmerksomheten Brann får stort sett er positiv og generer millioner. Andre eliteserieklubber inngår samarbeid med medier. At Brann-treneren kritiserer pressen i Bergen får vi bare konstatere, det er han i sin fulle rett til, sier Pamer.

– Hva slags forhold har bergenspressen til Brann-treneren?

– Vi opplever at han bruker ekstremt mye energi på mediene og det vi skriver om. Til tross for at medieomtalen disse tre årene, i takt med resultatene, har vært en hyllest, svarer BTs kommentaror.

Lars Arne Nilsen er konfrontert med Pamers utspill:

– Jeg ønsker ikke å kjøre noe krig med pressen i mediene. Utover det har jeg ikke noen kommentar.

– King Kong

Brann har lagt bak seg en strålende vinter. For første gang siden 2000 har klubben vunnet fem treningskamper på rad. Lørdag sparker de i gang Eliteserien borte mot nyopprykkede Ranheim.

– Vi må bygge en stabil toppklubb, jeg håper vi kan være blant topp-fem i år også, da er vi en toppklubb, sier Nilsen, og legger til:

– Det å lykkes i Bergen er noe av det største du kan oppleve som fotballspiller i Norge. Da er du King Kong!