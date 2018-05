Pedersen stanget inn sitt niende for sesongen: – Bra med tanke på hvordan vi har prestert

Publisert: 27.05.18 19:54 Oppdatert: 27.05.18 20:54

FOTBALL 2018-05-27T17:54:17Z

DRAMMEN (VG) (Strømsgodset – Sandefjord 2-0) Med scoring mot Sandefjord, festet Marcus Pedersen (27) grepet om toppscorertittelen. Han var i tillegg med på å sørge for to ting: Tre etterlengtede poeng for Strømsgodset, og arbeidsro for Tor Ole Skullerud (47).

Til tross for at Strømsgodset har hatt en tøff sesong så langt (tre seirer, tre uavgjort, seks tap), har Marcus Pedersen levd opp til forventningene – og litt til. Mot Sandefjord scoret han igjen, da han satte inn det første av Godsets to mål, med et vakkert hodestøt.

Jonathan Parr brukte sitt giftige venstrebein og siktet på Pedersen. Godset-spissen løp seg fri fra Sandefjord-forsvaret og stanget ballen elegant i mål, bak en sjanseløs Eirik Holmen Johansen i Sandefjord-buret.

Pedersen er toppscorer i Eliteserien med ni scoringer på tolv kamper, tre mer enn Mads Reginiussen (Ranheim), Daouda Bamba (Kristiansund) og Sam Johnson (Vålerenga.

– Det er selvfølgelig bra å stå med ni mål med tanke på hvordan vi har prestert som lag hittil, sier Pedersen til VG, og understreker at han ikke tenker noe på å ta toppscorertittelen.

– Jeg føler meg bra og føler at jeg er der jeg skal være. I dag presterer vi offensivt, og da får jeg sjanser. Da skal jeg score, sier han.

Strålende Pellegrino-innhopp

Hans scoring så ut til å bli den eneste på et Marienlyst badet i sol, men på slutten kom Amahl Pellegrino inn fra benken.

Med sin første involvering dro han seg elegant forbi en mann, før han hamret ballen kontant i lengste hjørne, og dermed var seieren i boks.

Og det kunne fort blitt enda flere mål. Pedersen hadde én i tverrliggeren, og det samme hadde Eirik Ulland Andersen, med et frispark som fortjente en bedre skjebne. Men tre poeng ble det i hvert fall for hjemmelaget.

– Vi var nesten pliktet til å vinne denne matchen. Det var fryktelig viktig å vinne det som var et bunnoppgjør, slår Eliteseriens toppscorer fast.

Skullerud tror på arbeidsro

Dermed får Tor Ole Skullerud trolig en pustepause. Den siste tiden har det murret rundt Godset-sjefen.

– Ja, jeg tror dette sikkert kan bidra til litt arbeidsro. Vi får ikke så mange uker som det her. Det føles veldig godt. Dette var en viktig seier, sier Skullerud til VG.

– Det var veldig fortjent og vi skulle scoret flere mål og drept oppgjøret tidligere, legger han til.

Godset-sjefen har vært under hardt press etter at hans lag – før søndagens seier over Sandefjord – ikke hadde tatt tre poeng siden 3-0-seieren over Odd 15. april.

Og i den tunge perioden, er det Marcus Pedersen som har stått frem med sine ni scoringer. Men Skullerud vil ikke snakke for mye om enkeltspillere, og trekker frem kollektivet.

– Han er viktig, men jeg er mest opptatt av hele gjengen som står i det her og har hatt en tøff uke. I dag klarte vi å mobilisere, selv om vi har vært litt rystet, og vi trengte å komme på sporet. Gutta jobber hardt for å snu dette her. De fortjente en seier, sier han.

Med tre nye poeng og sesongens tredje seier, inntar drammenserne 12.- plass, og kanskje var dette vendepunktet for Skullerud & co.

Sandefjord i trøbbel

Sandefjord på sin side, de er i ferd med å havne skikkelig i trøbbel, noe Geir Ludvig Fevang er smertelig klar over.

– Nå er vi ganske langt nede. Vi famler litt på vei ut av det, og det er tungt for gutta, men vi kommer ikke til å gi oss, sier Geir Ludvig Fevang etter kampen.

Tabelljumboen har bare notert seg for én seier i årets utgave av Eliteserien, og har bare maktet å sanke fem poeng på sine tolv kamper.

Mot Strømsgodset hadde de lite å stille opp med, og selv om vi bare er i mai, spøker det for Sandefjord.

– Vi taper for et bedre lag, og blir litt for små i de fleste situasjonene, oppsummerer Fevang.