Lise Klaveness har allerede brutt gjennom glasstaket som tv-kommentator. Nå blir hun elitedirektør i NFF. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Den sylskarpe pioneren

kommentar

Publisert: 04.06.18 16:09 Oppdatert: 04.06.18 16:30

Norges Fotballforbund har tatt et svært spennende valg ved å ansette Lise Klaveness som direktør for den nye elitefotballavdelingen.

Det er en historisk dag for norsk fotball, som tar et riktig og viktig steg bort fra gubbestempelet ledelsen har påført seg selv over tid.

Men her er det avgjørende å understreke umiddelbart at det ikke er kvotering som har funnet sted, dette er ikke et billig pr-triks for å stilne kritikere og skaffe seg pusterom.

NFF har gjennomført en fair prosess , og har landet på den de mener er best egnet til å lede den nyopprettede eliteavdelingen.

Og da er det lite som er mer hyggelig enn at den foretrukne kandidaten, som ble ansett for å være den beste, også har en motsatt nedtegnelse i passet under kategorien “kjønn” enn det som idrettsledere har for vane å ha.

Lise Klaveness er lynende intelligent, har en solid juridisk utdannelse og har jobbet som advokat, dommerfullmektig og spesialrådgiver i Norges Bank.

Som fotballspiller fikk hun med seg 72 A-landskamper.

Hun har deltatt i to VM og ett EM, har vunnet pokaler i både Norge og Sverige og har allerede brutt gjennom glasstaket som tv-kommentator . Nå går hun inn i en helt avgjørende rolle for den videre utviklingen av norske landslag.

Som fotballforbundet prisverdig nok har vektlagt, er struktur, systematikk og ikke minst kommunikative evner blant det viktigste hun har å bringe til torgs.

Hun har også tydelige lagbyggende evner, og her vil relasjonene hun bygger til folk rundt seg bli viktige.



For, som i alle valg av lederroller, vil det være fordeler og ulemper ved ulike kandidater. Enkelt vil sikkert saumfare cv’en hennes med kritisk lupe, og for eksempel problematisere manglende trenererfaring på toppnivå.

Men la det være krystallklart at det er valgt et godt dokumentert fotballhode til denne jobben, som krysser av på en lang rekke punkter for egenskapene som trengs hos en leder. Og det er unektelig prisverdig og modig av både NFF og Klaveness selv, at det nå tenkes litt mindre tradisjonelt enn det har vært for vane å gjøre.

For det kan faktisk vise seg å slå ut riktig så positivt å få inn en sjef som ikke har tråkket ned forbundskontorene i en generasjon, som kan bli et friskt pust, som kan tenke annerledes, og som ikke minst har gutsen som trengs til å utfordre inngrodde tankesett der dette måtte finnes.

At det er en kvinne som begynner i denne jobben 15. september, er ikke i seg selv det viktigste som ble annonsert denne junidagen.

Men det er jammen meg flott, og på høy tid, at noe slikt kunne skje.

Som Lise Klaveness selv erkjenner, har ikke resultatene vært gode nok for de norske landslagene. Men det er mye godt arbeid på gang, og tidspunktet for å tiltre kan vise seg svært gunstig.

Nå er det ingen grunn til å tro at det vendes tilbake til gamle høyder med det første, andre eller for den saks skyld tredje, gitt den utviklingen vi har sett internasjonal fotball.

Men det gjøres nå det ene grepet etter det andre, som fremstår forstandige. Det er i ferd med å bli gøy med A-landslaget igjen.

Og med Klaveness ved lederroret, får vi håpe at pilen fortsetter å peke den veien vi ønsker at den skal bevege seg.

Lykke til!