Real Madrid-jobben er ledig – og Wenger vil fortsette som trener: – Jeg kjeder meg

Publisert: 01.06.18 06:21

Trenerlegenden Arsène Wenger (68) sier at han ikke trives som arbeidsledig, og at han vil fortsette som trener – for en ambisiøs klubb.

– Jeg kan ikke bare ligge på stranden og nyte livet. Jeg er misunnelig på vennene mine som kan gjøre det, men jeg klarer det ikke.

Det sier Arsenal-legende Arsène Wenger , som for første gang siden 1984 er arbeidsløs.

Han startet sin trenerkarriere i Nancy i 1984, før det deretter gikk slag i slag. I 1987 tok han over Monaco, før han i 1995 tok turen til Nagyo Grampus Eight i Kina. Deretter tok han over Arsenal i 1996, hvor han som kjent var frem til sin avgang etter 2017/18-sesongen.

Nå vil han tilbake i gamet, og trenerjobben i verdens største klubb ble torsdag ledig.

Vil ha en ambisiøs klubb

Zinédine Zidane sjokkerte mange med sin avgang , etter at han ledet Real Madrid til deres tredje strake Champions League-triumf . Wenger har selv tidligere hevdet at han takket nei til Real Madrid gjentatte ganger, men hvis muligheten skulle by seg igjen, er det nok gode sjanser for at han griper muligheten.

Det er i hvert fall ingen tvil om at han vil fortsette med fotball.

– Det er spennende, for nå kan jeg teste meg selv igjen. Det er det jeg vil: jeg er en konkurranseperson som vil ha nye utfordringer. Jeg vet ikke hva som kommer til å skje, men jeg har en tom side foran meg, og jeg vil skrive et nytt kapittel, sier Wenger, ifølge Goal.

– Jeg kjeder meg, fordi fotballen er en avhengighet jeg har fått. Det må jeg leve med. Jeg vil trene en stor klubb med store ambisjoner, slår han fast.

Og det blir vel ikke mye større enn Real Madrid. Han er allerede nevnt som en av de heteste kandidatene til å overta Los Blancos.

