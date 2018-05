FIKK DEBUTEN: Martin Ødegaard spilte sin første kamp fra start for Real Madrid, den 30. november 2016 mot Cultural Leonesa, med Zinédine Zidane som trener. Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

Ødegaard med Zidane-melding: – Har lært så mye av deg

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 31.05.18 16:55 Oppdatert: 31.05.18 17:15

FOTBALL 2018-05-31T14:55:14Z

Meldingene fra Real Madrid-stjernene strømmer inn etter at Zinédine Zidane (45) trakk seg som trener.

– Jeg lærte så mye av deg. Stolt av å ha vært en av spillerne dine. Takk for alt, sjef, skriver Martin Ødegaard (19) på sin Instagram -profil, under et bilde av ham og Zidane.

Den unge nordmannen fortalte nylig til VG at han forrige uke var i Madrid for å diskutere fotballfremtiden . Der ble det klart at han skal være med klubben i sesongoppkjøringen til neste sesong. Men det blir ikke med den treneren han hadde trodd – for Zidane overrasket alle ved å slutte i jobben torsdag ettermiddag .

Zidane var Ødegaards trener i elleve måneder da han spilte for klubbens reservelag Castilla. Deretter var det igjen franskmannen som ga Ødegaard debuten fra start i en offisiell kamp for Real Madrid, i cupen mot Cultural Leonesa i november 2016.

Ifølge den spanske sportsavisen Marca slo Zidane-nyheten ned som en bombe blant Real Madrid-spillerne. Flere av stjernene har nå kommet med meldinger til suksesstreneren som ledet dem til tre strake Champions League-titler på to og et halvt år som trener.

– Jeg har lært så utrolig mye ved din side. Jeg har kost meg som et barn på hver trening, hver kamp, hvert lagmøte og hvert råd. Tusen takk for alt! Du er veldig spesiell for meg! Du har skapt historie med arbeidet ditt, dedikasjonen din, kjærligheten, lidenskapen og først og fremst ydmykheten din! Takk for alt, skriver Marcelo på Instagram .

Cristiano Ronaldo, som selv har antydet at han kan være på vei vekk fra Real Madrid, fatter seg i korthet når han skal beskrive sin tidligere trener:

– Jeg kjenner bare på stoltheten av å ha vært din spiller. Sjef, takk for absolutt alt, skriver portugiseren på Instagram.

Real Madrid-kaptein Sergio Ramos skriver, i en Twitter-melding, dette om Zidane:

– Som både spiller og trener bestemte du deg for å gi deg på topp. Takk for to og et halvt utrolige år. Arven din vil aldri forsvinne, en av de mest suksessrike kapitlene i historien til vårt elskede Real Madrid.