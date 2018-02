ØKNING: Rosenborg er blant klubbene som opplever økning i sesongkortsalget. Verre er det med blant annet Odd. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Full oversikt over sesongkortsalget i Eliteserien – sjekk ditt lag her!

Publisert: 28.02.18 17:06

Kristiansund har solgt like mange sesongkort som Vålerenga, tross at byen kun har 24 000 innbyggere. I den andre enden har ikke FK Haugesund solgt mer enn 800 kort en knapp måned før seriestart. VG har sjekket status i samtlige Eliteserie-klubber før sesongen 2018.

Sesongkortene har vært tilgjengelige for norske supportere gjennom hele vinteren. Med stadig synkende tilskuertall i norsk fotball, har VG undersøkt hvordan klubbene ligger an med solgte sesongkort før seriestart 10. mars.

Vi snakket med klubbene en knapp måned før serien sparkes i gang. Spørsmålene alle lagene har fått er følgende:

1. Hvor mange sesongkort er solgt per dags dato?

2. Hva er forventningene til antall solgte sesongkort ved seriestart?

3. Hvordan er tallene i forhold til i fjor?

KBK er utsolgt

Kristiansund seiler opp som en av vinnerne av sesongkortsalget for 2018. Med om lag 24 000 innbyggere og nesten 4000 kort solgt en måned før seriestart, betyr det at hver sjette innbygger i byen har gått til innkjøp av sesongkort. Det er daglig leder Kjetil Thorsen svært fornøyd med.

1. – Det ligger på 3700 sesongkort nå. Vi har måttet ta de av markedet, for det er ikke flere igjen. Det er fotballfeber på Nordmøre.

2. – Nå har vi ikke noen forventninger mot sesongstart, da det ikke er flere igjen. Men vi kunne solgt 4000 om vi hadde hatt flere sitteplasser på stadion. Interessen rundt klubben er enorm, og vi har ikke trengt å gjøre noen grep for å selge; det er en naturlig interesse.

3. – I fjor solgte vi 3500 totalt.

Kristiansund Stadion tar totalt 4300 tilskuere. Resten av de ledige plassene skal selges som enkeltbilletter hver kamp. KBK var også laget som hadde best fyllingsgrad på hjemmekamper i 2017-sesongen med 94 prosent i snitt.

VIF likt som Kristiansund

Hovedstadsklubben har slitt med tilskuertallet på Ullevål de siste årene. Med ny stadion, har de opplevd økning i salget, opplyser Espen Østerhaug, kommersiell leder i Vålerenga.

1. – Det har blitt solgt ca. 3700 sesongkort så langt.

2. – Vi forventer å ende med et salg på i overkant av 5000 sesongkort.

3. – Vi har en økning i salg på 11 prosent sammenlignet med fjoråret når det kommer til salg til supportere. Det er særlig økning på familietribunen, som er veldig gledelig.

I tillegg opplyser Vålerenga at de promoterer Norges billigste sesongkort for de under 18 år, for å få flere familier på kamp.

Rosenborg har de klart høyeste tallene

For seriemesterne er tallene stabile sammenlignet med fjoråret, og det ser ut til å bli et nytt år med fulle tribuner i Trøndelag, opplyser daglig leder i Rosenborg, Tove Dyrhaug.

1. – Vi har solgt 8123 kort.

2. – Vi forventer å selge 10.500-11.000 sesongkort.

3. – På samme tid i fjor hadde vi solgt 8063 kort.

Svake numre for Odd

Klubben fra Grenland ligger et godt stykke bak tallene fra fjorårssesongen. Men Kristian Hauge, privatmarkedssjef i Odd, forteller at forventningene fortsatt er ambisiøse.

1. – Det er blitt solgt 1638 sesongkort til nå.

2. – Forventningene til antall solgte kort ved sesongstart er ca. 4000.

3. – I fjor hadde vi rundt 500 fler på samme tidspunkt.

Bodø/Glimt har aldri solgt flere

Jannike Ramsvik i markedsavdelingen til Bodø-klubben kan opplyse om gledelige tall i nord.

1. – Det har aldri blitt solgt så mange sesongkort på dette tidspunktet før sesongstart som i år. Det er snakk om rundt 1000 kort.

2. – Vi har ikke satt oss noen konkrete forventninger, men det kommer naturligvis til å overgå tallet fra da vi var i OBOS-ligaen i fjor.

3. – Ved seriestart i OBOS-ligaen i fjor, hadde vi solgt totalt 1300.

Gultrøyene har gjort grep for å selge flere sesongkort. Klubben opplyser om at barn under 16 kommer gratis inn på hver kamp, og i tillegg har de ikke satt opp prisen tross opprykket.

FK Haugesund merker mangelen på Europa-spill

På Vestlandet har sesongkortsalget gått ned i forhold til 2017-sesongen. Med rundt 38 000 innbyggere, er tallene nokså svake for Haugesund, hvis man knytter det opp mot bystørrelse. Billettansvarlig Tina Lønning tror det skyldes mangelen på Europacupspill.

1. – Vi har solgt 808 kort på privatmarkedet.

2. – Vi forventer å ha solgt rundt 900 kort til sesongstart.

3. – I fjor hadde vi solgt 985 kort på samme tid. Da spilte vi Europacup i tillegg, så det kan ha hatt noe å si.

Det bygges supporterkultur på Sørlandet

Administrerende direktør i IK Start, Even Brandsdal, forteller om økning i sør.

1. – Tallet ligger på ca. 1500 sesongkort.

2. – Vi regner med å ha solgt rundt 3000 ved seriestart.

3. – Det kan egentlig ikke sammenlignes kontra i fjor, da vi var én divisjon lavere. Men vi har hatt en økning på 25 prosent.

Han legger til at klubben gjør grep for å skape en bedre kampopplevelse på Sparebanken Sør Arena. Publikum skal differensieres, og det skal bli en såkalt «singing section» på én tribune, mens en annen tribune blir en ren familietribune. Slik mener Brandsdal at supporterkulturen blir bedre.

Brann ligger så vidt foran fjorårets tall

I Bergen har det vært en liten økning sammenlignet med fjoråret, avslører kommersiell leder Camilla Schutz.

1. – Vi hadde solgt 4070 sesongkort per 1. januar, det var vårt siste målepunkt.

2. – VI har ikke satt oss noen mål, men vi vil øke sammenlignet med i fjor.

3. – I fjor hadde vi solgt 4050 på samme tid og 6800 ved sesongstart.

Bergenserne har også gode tall når det kommer til salget mot barn. Per 1. januar 2018 hadde klubben solgt 786 barne-sesongkort.

PS: Brann skal rive den ene tribunen og får dermed en totalkapasitet på rundt 12.500 i 2018-sesongen. 17.686 er stadions normale kapasitet.

Uvant kost i Ranheim

Daglig leder i nyopprykkede Ranheim, Frank Lidahl, sier klubben opplever salg av sesongkort som litt uvant.

1. – 700 kort er solgt totalt fordelt på bedrifter og privatmarkedet.

2. – Vi er litt nye på dette i Eliteserien og hva vi bør forvente, men vi bør lukte på rundt 900 kort ved sesongstart.

3. – I fjor var det venner og bekjente som ble påtvunget sesongkort. I år er det mer enn en dobling i salget. Vi er veldig fornøyde med status.

Lidahl forteller videre at klubben ikke har gjort noen spesielle grep inn mot promotering, da Ranheim har troen på at det de står for er attraktivt. Det gjøres heller ingenting med prisen på sesongkort sammenlignet med fjoråret.

Molde setter høye mål

I rosenes by satser man høyt, tross nedgang i salget. Det kan billettansvarlig Lars Outzen fortelle om.

1. – Vi har solgt 3562 sesongkort. På samme tid i fjor hadde vi solgt 4150, men da hadde vi hatt en tre uker lengre salgsperiode, opplyser billettansvarlig i Molde, Lars Outzen.

2. – Målet vårt er 6700 totalt i år.

3. – På samme tid i fjor hadde vi solgt 4150, men da med en tre uker lengre salgsperiode.

LSK ligger bak skjema

Truls Olsen, arrangementssjef i Lillestrøm, rapporterer om et ambisiøst mål for salg, som de ligger bak skjema på.

1. – Per dags dato har vi solgt 2350.

2. – Vi har hatt et mål om å selge rundt 3000, men vi får se om vi når det.

3. – Tallene er relativt like fjoråret, men litt under.

Sesongkortet til LSK gir tilgang til alle hjemmekamper med unntak av Europa-cupen, et grep som er gjort av klubben for å gjøre sesongkortene mer attraktive.

Stabilt for Godset

Drammenserne viser like mye interesse for sesongkort i 2018 som i fjor, sier daglig leder i Strømsgodset, Dag Lindseth Andersen.

1. – Det ligger på ca. 3300 sesongkort.

2. – Målet er å selge rundt 4000.

3. – Vi ligger på samme nivå som forrige sesong.

Sarpsborg 08 med solid økning

Sarpsborg 08 har tatt store steg som klubb de siste årene. Det merker man på sesongkortsalget, og markedssjef Thomas Andersen er veldig fornøyd med tingenes tilstand.

1. – Vi har hatt en veldig god økning. Det er solgt rundt 2000 sesongkort nå.

2. – Ved seriestart har vi forhåpninger om opp mot 2500 sesongkort.

3. – Vi hadde 1800 ved seriestart i fjor.

Østfoldingene satser på flere familier på kamp og viser til statistikk som tilsier at gjennomsnittsalderen for en tilskuer i Eliteserien ligger på rundt 50 år. Andersen mener derfor det er viktig å rette seg mot de unge og å skape opplevelser også før og etter selve kampen.

Stabæk-spillerne trår til for å øke salget

Kjetil Ekeli, privatmarkedssjef i Stabæk, forteller om hvordan bæringene skal sikre flere sesongkortinnehavere.

1. – Vi har solgt ca. 1700 sesongkort til nå.

2. – Klubben forventer å øke salget med ca. fem prosent.

3. – Det ble solgt 2100 sesongkort i 2017. Nå er vi omtrent 170 foran enn på samme tid i fjor

For å øke salget skal Stabæk-spillerne selv ringe og selge sesongkort til publikum. Så vil tiden vise om Ohi er overbevisende nok til å sørge for gode tall på Bekkestua.

Fremgang også i «Nordens Paris»

I Eliteseriens nordligste klubb, opplyser arrangementssjef Cecilie Nøstvik om økning i salget.

1. – Salget ligger på 1525 sesongkort.

2. – Forventningene til antall solgte sesongkort ved seriestart er 2300.

3. – Det er ca. 190 mer enn vi hadde på samme tid i 2017.

Sandefjord forventer like tall

Medieansvarlig Daniel Hov i Sandefjord melder om at ståa i hvalfangerbyen er rundt det samme som i fjor.

1. – Det er blitt solgt 1100 kort til nå.

2. – Vi regner med å lande på rundt det samme som i fjor.

3. – I fjor solgte vi 1965 totalt. Det høres ut som vi er langt bak, men vi er omtrent i det samme sporet.