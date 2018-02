DRØMMEOVERGANG: Alexander Sørloth har 12 landskamper (ett mål). Sjansene for at det blir mange flere er ganske store, etter overgangen til Crystal Palace. Foto: Delebekk, Bjørn S.

Tidenes villeste norske overgang

Publisert: 01.02.18 05:34

Det fremstår som den mest ekstreme overgangssummen i norsk fotballhistorie, men bør vi la oss sjokkere av hva Crystal Palace betaler for Alexander Sørloth?

Egentlig bør vi vel ikke det.

Fotballens pengegalskap er for lengst blitt «normal», mange ganger føles det som klubbene kaster rundt seg med fantasisummer uten rot i noe som helst, og det kan man vel til en viss grad si om Sørloth-overgangen også.

Dette er altså en 22-åring som ikke fikk det helt til i nederlandske Groningen, og som har ett mål på 12 landskamper. Men Alexander Sørloth har vært meget god i sin korte tid i Midtjylland, og det var nok for Palace-manager Roy Hodgson.

Da sto det aldri på pengene.

Summen er ikke offentlig. Spekulasjonene svinger fra rundt 180 millioner norske kroner i danske aviser, til Adresseavisen som mener å vite at totalbeløpet over noen år er på ca. 140 millioner (avhenger blant annet av at Palace beholder plassen).

Klubbdirektøren i Midtjylland gnir seg godt i hendene, og slår fast at det er den «klart største» overgangen fra den danske Superligaen. Den forrige rekorden skal være Borussia Dortmunds kjøp av Emre Mor for rundt 100 millioner norske kroner.

Uansett hvilket tall som gjelder, er det veldig, veldig mye penger for en ung mann som bare har vist sitt internasjonale potensial i et halvår i Danmark (15 mål og ni målgivende på 26 kamper) – og som ikke har vært i nærheten av å bli testet på det nivået han nå skal møte.

Så kan vi riste på hodet så mye vi vil av overgangssummen. Den bekrefter bare det vi allerede visste: Markedet er fullstendig forvrengt og ødelagt av Premier League-milliardene.

De engelske toppklubbene har komisk mye mer penger enn nesten alle andre. På mange måter opererer de derfor i sitt eget marked, de presses ekstra på pris og de må betale summer som hadde vært uaktuelle i andre land.

Det er litt «ta fra de rike, gi til de fattige» over det som skjer, og det føles jo litt rettferdig at de må betale overpris ...

Crystal Palace’ 14. plass i fjor innbrakte rundt 1,25 milliarder TV-kroner. Med oppunder 1,7 milliarder i totale inntekter, var den relativt beskjedne klubben fra Sør-London nummer 26 på listen over dem som tjener mest i fotballverden i 2016/17.

Derfor er ikke Alexander Sørloths overgangssum noe problem. Kanskje slår han til, kanskje ikke. Crystal Palace har råd til å mislykkes med kjøpet, SÅ dyr er han liksom ikke. Det eneste som betyr noe for de tre finansmennene som styrer butikken, er at plassen i den forjettede fotball-ligaen beholdes, og minst én milliard TV-kroner kommer inn hvert år. I øyeblikket ligger Palace på 13. plass, men veien til nedrykksstreken er kort.

Manager Roy Hodgson har jobbet i alle land i Skandinavia, og han kjenner veldig godt til nordmenn. Foran Europa League-finalen i 2010, da han hadde Brede Hangeland, Erik Nevland og Bjørn Helge Riise i Fulham, meldte managerveteranen følgende på pressetreffet dagen før kampen: – Har dere flere nordmenn, send dem over!

Nå har han altså fått kloa i én til, og det eneste Alexander Sørloth bør fokusere på er at han har Hodgsons tillit. Han bør i hvert fall glemme overgangssummen, den er uinteressant, og heller huske på det siste halvåret i Danmark.

Apropos Danmark: Mens det ble betalt hundrevis av millioner hit og dit på overgangsvinduets siste dag, trippet en danske rundt på Wembley og herjet med Manchester United og storsigneringen Alexis Sánchez. Christian Eriksen scoret det første målet etter ti sekunder, og styrte resten av kampen med et touch hit og et touch dit, aldri stresset, aldri noe mas, alltid noe smart.

Han så ut som en milliard.

Eller kanskje to.