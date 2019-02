GRUNN TIL Å GLISE: Ole Gunnar Solskjær har ledet Manchester United til 11 seirer av 13 mulige. Her stiller han på pressekonferanse i godt humør før Liverpool-kampen. Foto: Matthew Peters / Manchester United

Liverpool-redaktør rister på hodet av Solskjær-hysteri: – Helt hinsides

MANCHESTER (VG) Liverpool jakter et historisk ligagull, men den norske fansen er litt oppgitt over at det ofte er erkerival Manchester United som stjeler overskriftene i norske medier.

– Jeg rister litt på hodet av det. Det tar fullstendig av. Vi får jo nærmest vite om han spiste bacon eller bønner til frokost. Det er helt hinsides. Liverpool-fansen gir seg litt over, vi synes jo at det går over alle støvelskaft, sier redaktør Torbjørn Flatin i det norske Liverpool-supporterbladet The Kopite.

På grunn av ansettelsen av Ole Gunnar Solskjær som midlertidig Manchester United -manager har de fleste norske medier rustet opp dekningen av «de røde djevlene» de siste to månedene. Liverpool-fansen møter ikke særlig mye sympati hos redaktør Dag Langerød i Uniteds norske supporterklubb.

– Nei. Det må de tåle. Den dagen Liverpool ansetter en norsk manager, så kommer jeg til å tåle veldig fint hvis Liverpool prioriteres foran United i norske medier og på TV. Det fokuset som er på United nå, det er helt naturlig, og det må folk forstå. Selv uten Solskjær tror jeg dekningen ville vært 50–50, for United er av mange grunner en større klubb enn Liverpool. Og når du i tillegg har en nordmann som manager, skjønner jeg ikke at du klarer å være irritert engang, sier Langerød.

– Deilig å få Solskjær vekk fra overskriftene

I løpet av to måneder med Solskjær som manager har Uniteds supporterklubb fått hele 3000 nye medlemmer, men det samme har supporterklubben til Liverpool, ifølge Flatin.

Knivingen mellom de norske supporterklubbene, Solskjærs tilstedeværelse på United-benken, Liverpools jakt på seriegull og Uniteds jakt på Champions League-plass er blant ingrediensene som gjør søndagens storoppgjør på Old Trafford til det mest interessante på lenge sett med norske øyne.

– Det hadde vært veldig deilig å få Solskjær vekk fra alle overskrifter, sier Flatin, som mener den norske Liverpool-fansen er mest bekymret for effekten Solskjær har hatt for utvalget av direktesendte Premier League-kamper:

– Det påvirker antallet kamper vi får sett Liverpool direkte på TV. Det er det vi merker mest på kroppen. Vi føler at TV 2 prioriterer United enda hardere på grunn av Solskjær. Dermed risikerer vi å miste to eller tre kamper. Det er der vi ser de største reaksjonene.

– Betyr enda mer enn før

Til tross for at han ikke er så begeistret over Solskjær-hysteriet, er Flatin opptatt av å understreke at søndagens storkamp først og fremst handler om jakten på ligatittelen.

– Med hånden på hjertet: Hvis vi skulle ryke mot United, så er det mye verre at vi mister tre poeng i gullkampen, enn at vi taper for Solskjær. Men for all del, jeg skal ikke prøve å late som: Jeg tror ikke det er så mange norske Liverpool-supportere som håper Solskjær blir langvarig United-manager.

Liverpool har ikke vunnet ligagullet siden 1990, nesten 30 år siden, og United-fansen er svært opptatt av at rivalens marerittrekke ikke skal brytes. I så måte er søndagens kamp ekstra viktig – en gyllen mulighet til å ødelegge for Liverpools gulljakt.

– Den største frykten for United-fansen er at Liverpool vinner seriegull. Det er nesten viktigere for noen United-fans at Liverpool ikke skal vinne ligaen, enn at United skal klare å ende blant topp fire, sier Langerød.

– Hvis du legger til Solskjær, og alle de følelsene det medfører, så kan jeg godt gå med på at dette derbyet betyr enda mer enn før, avslutter han.