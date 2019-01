DRØMMESTART: Ole Gunnar Solskjær gratuleres av danske Christian Eriksen etter sin sjette strake seier som Manchester United-manager. Foto: JOHN SIBLEY / Reuters

Tidligere United-stjerne advarer mot Solskjær-hysteri: – Jeg kunne gjort det samme

MANCHESTER (VG) En tidligere Manchester United-stjerne rister på hodet av at Ole Gunnar Solskjær (45) hylles for starten som midlertidig manager – mens en Liverpool-legende kaller slike uttalelser for «nonsens».

Paul Ince, som spilte over 200 kamper for United fra 1989 til 1995, kalte Solskjær-ansettelsen «fullstendig galskap» da den ble klar i desember. Etter seks kamper og seks seirer under nordmannens ledelse, sist mot Tottenham på Wembley , virker ikke Ince særlig mer imponert.

– Vi kan ikke la oss rive for mye med av det Ole har gjort, sier Ince i uttalelser som slås stort opp i tabloidavisen Daily Mirrors papirutgave tirsdag:



«IKKE LA DERE LURE»: Paul Ince advarer mot Solskjær-hysteri på baksiden av Daily Mirror tirsdag.

– La oss være ærlige, det kunne ikke bli noe verre før José Mourinho forsvant. Det var en mørk sky over hele klubben. Det påvirket prestasjonene. Ole har kommet inn som et vennlig ansikt i klubben med en beroligende innflytelse, og det virker som spillerne har hevet innsatsen på grunn av det, sier Ince.

Han fortsetter:

– Lenkene er av, men det betyr ikke at Ole er riktig mann for jobben. Jeg kunne gjort det samme. Det samme kunne Steve Bruce. Klubben burde ikke ta forhastede beslutninger og velge en manager bare fordi han har vunnet seks kamper på rad, alle bortsett fra én mot under middels motstand.

Carragher: – Nonsens

Ince mener Tottenham-manager Mauricio Pochettino er mannen United burde gå for.

Liverpool-legenden Jamie Carragher, som delte garderobe med Ince på Anfield fra 1997 til 1999, har et helt annet syn på Solskjærs første uker som midlertidig manager.

– Det har vært skrevet mye om Solskjær og alt har vært veldig, veldig positivt på overflaten. Men jeg tror mange så på det før Tottenham-kampen og tenkte at «hvem som helst kunne gått inn og gjort det». Det er nonsens. Fullstendig nonsens, sier Carragher på Sky Sports-programmet Monday Night Football.

Han roser grepene Solskjær har tatt så langt:

– Han har tatt store avgjørelser som å sette Romelu Lukaku, en spiss som kostet 80 millioner pund, på benken. Og når han har satt ham inn, har han levert. Folk sier at kampene så langt har vært enkle, men forrige sesong tapte United tre kamper mot nyopprykkede lag under Mourinho. Det er ikke lett å slå disse lagene på den måten. Solskjær har fått en kjempestart på karrieren sin.

Skal ha fått direktør-besøk

Skal man tro The Suns oppslag i tirsdagsavisen er det ikke bare Carragher som har latt seg imponere av Solskjær. Tabloidavisen hevder at Manchester United -styret er svært imponert over nordmannen, og at han nå har overtatt ledelsen i kampen om å bli permanent manager til sommeren:



OVERBEVISER: Ifølge The Sun er Ole Gunnar Solskjær i ferd med å overbevise United-ledelsen. De hevder nordmannen nå er best plassert i kampen om å bli permanent manager.

The Sun skriver at United-direktør Ed Woodward skal ha kommet inn i garderoben på Wembley etter 1–0-seieren over Tottenham for å gratulere Solskjær. Ifølge avisen begynner tanken om å ansette nordmannen som permanent manager til sommeren å vokse blant Uniteds styremedlemmer.

Solskjærs neste kamp som United-manager er førstkommende lørdag hjemme mot Brighton klokken 16.00.