Slik er Solskjærs og Uniteds luksus-leir i Dubai

MANCHESTER (VG) Ole Gunnar Solskjær (45) gir angivelig Manchester United-spillerne frie tøyler på lagets luksuriøse treningsleir i Dubai denne uken.

«Det er litt varmere her ute, guttene jobber hardt, alle smiler og shortsen er tilbake», skriver Solskjærs assistent Mike Phelan på Twitter med et humørfylt bilde av duoen på treningsfeltet i Dubai.

Solskjær tok med seg Molde til Dubai både i 2016 og 2017, men det er nok en litt annen stjernefaktor over årets vinteropphold i De forente arabiske emirater – et land som har blitt kritisert som reisedestinasjon på grunn av store menneskerettighetsproblemer. I fjor avlyste Rosenborg sin treningsleir til Emiratene etter sterke reaksjoner .

Lørdag kveld satte Solskjær og Manchester United -stjernene, med unntak av skadde Marcos Rojo, Fred, Matteo Darmian, Sergio Romero og Paul Pogba, kursen østover for å dra på treningsleir i et varmere klima enn regntunge Manchester. Pogba reiser litt senere enn lagkameratene, ifølge en pressemelding fra klubben.

Bilder fra sosiale medier viser at United-spillerne og -trenerne har funnet seg til rette i Dubai. Her er Juan Mata, keepertrener Emilio Alvarez, David De Gea, Eric Bailly og Ander Herrera samlet rundt noen glass:

Solskjær og resten av United-delegasjonen bor på femstjernershotellet One&Only Royal Mirage, der én natt på et enkeltrom koster drøye 4000 kroner – minst.

Hotellet beskrives som «elegant og spektakulært» og tilbyr «ekstraordinært personvern», heter det på hjemmesiden. Fotballbaner og toppmoderne treningsfasiliteter er blant fasilitetene Manchester United har tilgang til.









Et klipp fra Ander Herreras Instagram-story viser at hans spanske lagkamerater David De Gea og Juan Mata blant annet bruker fritiden på å spille bordtennis.

– Vi dro rett til flyplassen (etter seieren over Reading) for å komme oss hit, hvor vi skal tilbringe mesteparten av uken på en liten vinter-treningsleir, skriver Mata i et nytt innlegg på bloggen sin.

– Etter å ha spilt fem kamper på to uker kommer denne pausen på et godt tidspunkt, hvor vi vil få tid til å være med lagkameratene våre, bygge lagånden enda mer og samle styrke til andre halvdel av sesongen. Det sies også at solen får kroppen til å produsere D-vitamin, som er bra for helsen, skriver spanjolen.

Solskjær advarte i forrige uke spillerne sine om at de «tar feil hvis de tror de skal på ferie».

– Vi er der for å holde sammen og for å jobbe hardt med den fysiske delen før kampen mot Tottenham (søndag), sa den norske manageren.

Men ifølge The Sun gir han spillerne sine ganske frie tøyler i løpet av oppholdet. Avisen skriver at det er valgfritt oppmøte til frokosten klokken ni, én hard treningsøkt hver dag, og obligatorisk oppmøte til lunsj og middag.

Ifølge avisen har Solskjær fortalt spillerne at de ikke har noen innetid på Dubai-turen, og at de selv har ansvar for å vise at de kan oppføre seg. Grepet beskrives som et nytt ledd i Solskjærs «feel-good-faktor» som har bidratt til at laget har vunnet fem strake kamper med totalt 16–3 i målforskjell.

VG har fått opplyst av Manchester United at det ikke vil være noen pressetilgang til hverken Ole Gunnar Solskjær eller noen av spillerne under oppholdet i Dubai.

Laget forventes å være tilbake i Manchester i løpet av torsdagen, og Solskjær skal etter planen møte pressen på treningsfeltet Carrington fredag formiddag.