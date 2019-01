PANGSTART: Ole Gunnar Solskjær debuterte med 5–1 borte mot Cardiff, og har vunnet fem av fem som United-manager så langt. Foto: Cicilie S. Andersen

Superlativene kommer for tidlig: Solskjær har ikke bestått eksamen

Har Ole Gunnar Solskjær dokumentert sin genialitet som manager? Eller har han fått noen av verdens beste fotballspillere til å levere omtrent det vi bør forvente av dem?

Misforstå meg rett: Fem kamper inn i managerkarrieren i Manchester United har Ole Gunnar Solskjær knapt satt en fot feil.

Dersom forvandlingen under norsk ledelse skulle fortsette, har han alle forutsetninger for å bli like legendarisk som United-manager, som han var som spiller for røde.

Men har det offentlige ordskiftet gått litt for langt - litt for tidlig - i å nærmest tillegge Solskjær «gå på vannet»-egenskaper så tidlig i tilværelsen som vikarmanager?

Er det kanskje på tide å dra ørlite i superlativsbrekket inntil han har møtt en litt annen Premier League-motstand enn Cardiff, Bournemouth, Newcastle og Huddersfield?

Solskjær har overtatt en tropp som hadde underprestert over tid, og det er ikke så uvanlig at et skifte av sjef har en umiddelbart forløsende effekt.

Og når du har spillere som Pogba, Lukaku, Matic, de Gea, Sánchez, Rashford, Martial og Lingard på lønningslisten, skulle det egentlig bare mangle at noen av de svakere lagene i serien blir slått, selv om måten det har skjedd på er aldri så artig.

Nå er det allerede snakk om, for eksempel i et oppslag i tabloiden Daily Mirror, at United-spillerne angivelig ønsker seg ham på fast basis.

Det samtaleemnet er i beste fall useriøst på dette stadiet av vikariatet.

Ole Gunnar Solskjær skal ha betydelig ære for den smilende forvandlingen i de siste kampene, etter at de interne forholdene under José Mourinhos strikte regime var blitt stadig mer forknytte.

Solskjær har også allerede uttalt at han, forståelig nok, ønsker å forbli eksakt der han er.

Men for en internasjonalt så umerittert manager som det nordmannen strengt tatt er, bør ikke permanent ansettelse på Old Trafford overhodet være på agendaen før det er dokumentert hva laget duger til mot andre storklubber.

Det er et faktum at motstanderne United har møtt så langt ikke har lykkes mot andre topplag heller.

Og 12 poeng av 12 mulige kunne med stor sannsynlighet blitt fangsten på disse kampene også om Mourinho hadde forblitt i stolen, selv om vi neppe hadde opplevd verken tilsvarende sifre, eller stil og smil av arten som har gledet alle United-fans siden tronskiftet.

Dersom vi trekker en liten parallell til skolesystemet, er deler av det vi har opplevd i offentligheten de siste ukene sammenlignbart med vill jubel over feilfrie gloseprøver.

Men det er ikke disse som danner det viktigste grunnlaget for det endelige vitnemålet. Da er tentamen og eksamen av langt større betydning.

Slik sett dukker den første «heldagsprøven», av 90 minutters varighet, opp kommende helg.

Da skal Manchester United møte Tottenham på bortebane. Deretter venter flere småtester, for de påfølgende ligakampene er faktisk Brighton, Burnley, Leicester og Fulham.

Riktignok kommer det også en tøff cupkamp mot Arsenal i januar, men terminlisten i Premier League underbygger virkelig hvilken optimal timing dette er for Solskjær.

Men det kommer tøffere tider, og da får vi mye mer kunnskap om hvor båten bærer.

For en klubb av Manchester Uniteds kaliber er det jo resultater mot de største gutta i klassen som blir det viktigste parameteret å måle manageren etter.

Her kommer nok de første eksamensdatoene 12. februar og 3. mars. Med all mulig respekt for Mounie, Paterson og Wilson, blir det en helt annen dans når det skal demmes opp for Mbappé, Neymar og Cavani.

Midt i all den fortjente rosen et forvandlet United har fått de siste ukene, er det fortsatt elementer som bør vekke en viss uro hos Solskjær.

Deler av førsteomgangen borte mot Newcastle var for eksempel IKKE uproblematisk for Valencia-Lindelöf-Jones-Shaw, og det er et interessant spørsmål hvordan klubben med 32 baklengs i serien vil klare seg defensivt mot de aller beste.

Først når slike problemstillinger blir belagt med empiri, kan vi med alvor snakke om Ole Gunnar Solskjærs fremtid.

Hvor bør egentlig lista ligge for at Solskjær skal bevare smilene han har gjenskapt? Trolig snakker vi minimum topp fire og avansement i Champions League.

Såpass bør det være om han skal vurderes for fast jobb i en klubb som kan plukke fra øverste hylle.

Det vil være gledelig om Manchester Uniteds fremtid har et norsk managerfortegn.

Men Solskjær bør vel i det minste nærme seg bjørnene før skinnet blir tema ...