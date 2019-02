PUT YOUR HANDS UP: Ander Herrera og Ole Gunnar Solskjær takker fansen etter 1–0-seieren over Leicester. Foto: AP / Reuters

Herrera irritert etter Solskjær-spørsmål: – Hvis jeg sier noe, så lager alle en stor sak

FOTBALL 2019-02-04T12:00:09Z

LEICESTER (VG) Manchester United-stjernen Ander Herrera (29) virker livredd for å si noe som kan tolkes som kritikk mot gamlesjefen José Mourinho (56), men det er helt tydelig at han er storfornøyd med Ole Gunnar Solskjær (45).

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 04.02.19 13:00

Etter lagets niende seier av ti mulige under Solskjær stilte Herrera, som den eneste av United-spillerne, opp i pressesonen for å svare på spørsmål. På spørsmål fra VG om han mener den midlertidige suksessmanageren er riktig mann for den permanente jobben, svarer spanjolen:

– Vi er veldig fornøyd med ham for øyeblikket, men det er ikke opp til meg å bestemme det.

– Hva mener du er den største endringen han har gjort siden han tok over?

– Hør her. Jeg kommer ikke til å gjøre sammenligninger. For selv når jeg prøver ikke å gjøre sammenligninger, så prøver noen journalister å fremstille det som at jeg gjør det. Så jeg kommer bare til å snakke om det som skjer nå. Er det forstått? sier en irritert Herrera til VG.

– Men det som skjer nå, er jo at Solskjær er manager. Hva synes du om jobben han gjør?

– Jeg skjønner at du stiller spørsmålet. Men jeg vil at du skal gjør det klart at jeg ikke sammenligner (med José Mourinho), sier 29-åringen, som er blant de mange spillerne som har fått en opptur under Solskjærs ledelse.

– Veldig stor frihet

Så da gjør vi det helt klart: Herrera ønsker ikke å sammenligne Solskjær og Mourinho. Men dette er det han, etter mye om og men, sier om de første ukene med nordmannen i sjefsstolen:

– Vi er veldig fornøyde med ham. Alle føler seg frie. Vi er veldig gode og kompakte og flinke til å kontre. Jeg tror Paul Pogba føler seg fri fordi Nemanja Matic, midtstopperne og meg passer på i forsvar. Jeg tror Marcus Rashford Rashford føler seg fri, Jesse Lingard føler seg fri, Alexis Sánchez føler seg fri, Juan Mata beveger seg overalt.

– Jeg synes vi spiller med veldig stor frihet. Det er en av tingene Ole snakker om hver dag. Det er alt jeg kan si. Jeg snakker bare om nå, sier en snakkesalig, men varsom Herrera.

Så ler han og klapper VGs reporter på skulderen før han nok en gang klargjør:

– Nei, men du skjønner hva jeg mener? For hvis jeg sier noe, så lager alle en stor sak av det.

– Tror alle føler seg bra

Deretter får Herrera spørsmål om hva Solskjær har gjort med hans selvtillit.

– Jeg sa det akkurat. Jeg tror Ole er veldig fornøyd med jobben jeg gjør. Han gir meg mye selvtillit. Han vet at jeg kan hjelpe laget med og uten ballen, for å vinne den tilbake som fort som mulig. Jeg tror han vet at jeg kan gjøre en jobb for å få andre spillere til å føle seg fri. Det gjør jeg veldig gjerne. Jeg føler meg veldig bra, men det gjelder ikke bare meg. Jeg tror alle føler seg bra. Spillerne som kommer inn fra benken, bidrar også.

Etter ti kamper med Solskjær er United ubeseiret denne sesongen, men Herrera tror ikke laget klarer å gå resten av sesongen uten å tape.

– Det er umulig. Premier League er så tøft. City er et fantastisk lag, men de tapte borte mot Newcastle her om dagen. Jeg tror det er umulig å fullføre resten av sesongen uten å tape i Premier League. Jeg skulle ønske det, men jeg tror det er veldig vanskelig, sier Herrera.