Rosenborg scoret tre på 12 minutter

(Rosenborg-GIF Sundsvall 5–1) Tre mål på 12 minutter etter «Horneland-fotball». Resten gikk mer på autopilot, men for Rosenborg var fremgangen stor etter to svake treningskamper.

Publisert: 16.02.19 19:12 Oppdatert: 16.02.19 19:42







Det så ut som GIF Sundsvall fortsatt satt på bussen fra Sverige, da kampen i Abrahallen startet. Svenskene ble nok litt sjokket av Rosenborgs gjenvinnings-fotball. Og med David Akintola på høyre og Pål André Helland på venstre, startet Rosenborg med å skape sjanser.

Og alt gikk inn.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien direkte på Eurosport Player

To minutter: 1–0, en Even Hovland-stuss-heading fra et Pål André Helland-innlegg.

Seks minutter: 2–0, flott forsering og innlegg fra David Akintola til Helland, som satte ballen i mål.

12 minutter: 3–0, flott innlegg fra Helland og like flott heading fra Aleksander Søderlund.

– Brukbart. Mye bra - og endel som kan bli bedre. Men det viktigste av alt er progresjonen, sier Pål André Helland til VG etter kampen.

Så roet det seg litt, før mål nummer fire kom, med Akintola etter 36 minutter. Sundsvall reduserte seks minutter før pause.

– Det er godt å se at vi har den intensiteten og energien vi viser i starten av kampen, sier RBK-kaptein Mike Jensen til Europsport.

I 2. omgang ble det flere spillerbytter enn sjanser, før Akintola satte opp innbytter Samuel Adegbenro til 5-1 etter 71 minutter.

Rosenborg avsluttet 2. omgang med bare fire av spillerne som startet 1. omgang.

– Det døde litt hen. Vi har ikke nok sprut i beina foreløpig, sier RBK-trener Eirik Horneland til Eurosport.

Han er ikke i nærheten av å ta av etter en treningskamp, selv om resultatet ble bra. Horneland ønsket egentlig ikke å spille de to kampene (mot Slavia Praha og Aarhus) rett etter at han hadde startet treningene. Det var lett å se at det er blitt trent godt etter de to kampene.

Andre kamper med Eliteserie-lag lørdag:

Ranheim – Kristiansund 2-3 (Abrahallen), Strømmen – Stabæk 1-2 (LSK-hallen).